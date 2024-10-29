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Артём Колюбаев: кинематограф как оружие в борьбе за украинскую идентичность

Продюсер фильмов, инициатор проекта "Паутина" для ВСУ Артем Колюбаев (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Украинское кино играет немаловажную роль в формировании национальной идентичности во время войны. Артем Колюбаев , продюсер фильмов "Я работаю на кладбище", "Щедрик", "Памфир" и будущей премьеры "Божевольные", подчеркивает значение кинематографа в условиях военного положения.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий Колюбаева.

В сентябре 2022 года состоялась одна из первых военных премьер Колюбаева – фильма " Я работаю на кладбище" , исследующего глубокую психологическую травму главного героя. Эта лента стала своеобразной психотерапией для зрителей, отражая сложные переживания сталкивающихся с войной украинцев.

Еще один фильм, вышедший на большие экраны во время российского вторжения – " Щедрик" переносит зрителей во время Второй мировой войны, показывая, как украинцы выживали под оккупацией двух тоталитарных режимов. Лента акцентирует внимание на важности сохранения культуры и национальной идентичности, которая становится формой сопротивления.

"Памфир" – еще одна лента из творчества Колюбаева, освещает борьбу против коррупционной системы на Буковине, а также иллюстрирует украинские традиции и обряды. Фильм стал настоящей сенсацией в европейском кинематографе и получил целый ряд международных наград.

На осень 2024 года запланирована премьера нового фильма Артема Колюбаева – " Божевольные". Это историческая драма, иллюстрирующая события советских времен, в частности карательную психиатрию, которая использовалась для уничтожения выступавших против режима. Лента уже получила признание на международных кинофестивалях, включая специальную награду на Варшавском международном кинофестивале и награды на Канадском кинофестивале в Монреале. Главный герой фильма, ныне служащий в рядах Сил обороны Украины, является символом современной борьбы украинского народа за свободу.

Фильмы, продюсированные Артемом Колюбаевым, не только произведения искусства, но и инструменты информационной борьбы. Они представляют мировые правдивые истории о событиях в Украине, помогая противодействовать враждебной пропаганде и укреплять национальный дух.

Артем Колюбаев отмечает важность участия украинских фильмов в международных фестивалях, поскольку это помогает донести правду об Украине до мировой аудитории. Успехи на фестивалях не только способствуют распространению украинской культуры, но и создают позитивный имидж Украины за границей.

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ФильмыАртем Колюбаев