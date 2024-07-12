Ароматный must-have: 5 трендовых парфюмов, которые точно освежат вас этим летом

Цветочные ароматы

Цветочные ароматы всегда популярны летом, ведь хочется добавить свежести в жаркие дни. Этот год - не исключение. Ищите духи с нотами розы, жасмина, лаванды и флердоранжа.

К примеру, отличным вариантом может стать "Miss Dior Parfum" от "Dior" с жасмином, который дополняют розы.

Духи "Miss Dior Parfum" от "Dior"

Фруктовые ароматы

Фруктовые ароматы - это отличный способ добавить немного веселья и кокетства в ваш летний образ. В этом году уделите внимание духам с экзотическими фруктами. Особенно популярен ныне запах манго.

Интересным вариантом может стать "Carioca heart" от "Jusbox". Верхние ноты духов: лимон, ананас, манго, приправленные капелькой рома.

Духи "Carioca heart" от "Jusbox" (фото: jusboxperfumes.com)

Травяные ароматы

Травяные ароматы освежают и бодрят, что делает их идеальными для жарких летних дней. Ищите духи с нотами чабреца, базилика, лаванды и розмарина.

Обратите свое внимание на парфюм "l'eau rêvée D'alma" от "Sisley", в котором сочетаются ноты бергамота и базилика вместе с ирисом и кедром.

Духи "l'eau rêvée D'alma" от "Sisley" (фото: sisley-paris.com)

Овощные ароматы

Это не то, к чему привыкло большинство, но они становятся все популярнее. Овощные ароматы могут показаться необычными, но ноты овощей часто используются для добавления свежести и глубины композиции.

Их можно использовать для создания различных эффектов от легких и воздушных до богатых и землистых. Обратите свое внимание на композицию "Adèle" от "Marie Jeanne". Во флаконе соединились ноты бергамота, гальбана, листьев томата, вербены и ветивера.

Духи "Adèle" от "Marie Jeanne" (фото: mariejeanne.fr)

Нюдовые ароматы

Новый тренд в парфюмерии, что сосредотачивается на создании ароматов, которые пахнут как ваша собственная кожа, только лучше. Эти ароматы обычно легки, нежны и мускусны, и они предназначены для того, чтобы подчеркнуть ваш естественный запах, а не перекрывать его.

Присмотритесь к аромату "Molecule 01" от "Escentric Molecules". Композиция содержит только одну молекулу - Iso E Super - которая на каждом человеке пахнет немного по-разному.

Духи "Molecule 01" от "Escentric Molecules" (фото: escentric.com)