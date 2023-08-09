Арнольд Шварценеггер рассказал о своей неизлечимой болезни, которой страдает с детства

Всемирно известный актер Арнольд Шварценеггер впервые рассказал о болезни, которой страдает с детства. Речь идет о дислексии, то есть трудностях в чтении.

Об этом знаменитость написал на своей странице в Facebook .

"Я мог бы сказать вам, что фантастический во всем, но я бы солгал. Я только что закончил записывать свою аудиокнигу "Будь полезным". Я мог бы сказать, как это было удивительно сесть и записать собственные слова, но правда в том, что я этого ужасно боялся", - делится актер с фанатами.

Дело в том, что Шварценеггер ужасно читает, и проявляться эта проблема начала еще в школьные годы.

"В 1950-х годах в Австрии не говорили о проблемах с учебой, поэтому чаще всего, когда меня просили читать вслух на уроке, это было просто катастрофой, и меня били линейкой. Но теперь я знаю, что у меня дислексия", - признался он.

Арнольд Шварценеггер страдает нарушениями в чтении (фото: facebook.com/arnold)

Во время подготовки к съемкам в новой ленте "железный" Арни месяцами читает сценарий, чтобы запомнить каждую строчку. Все потому, что ему нужно время и повторение, чтобы понять слова.

Сейчас звезда Голливуда работает над собственной аудиокнигой, которая выйдет 10 октября. Для того чтобы выполнить эту задачу, Шварценеггер упорно работал над собой.

"Я позволил себе пожаловаться, но потом заставил себя двигаться дальше, потому что возражение не приведет к записи. Я так много раз прочитал текст, что не смогу и посчитать. Я разбил его на маленькие отрывки, зная, что маленькие победы превращаются в большие или в моем случае в целую книгу", - рассказал он.

Напомним, что Арнольд Шварценеггер - это американский бодибилдер, киноактер и продюсер, бизнесмен и политик австрийского происхождения.

В начале своей карьеры актер получил титул "Мистер Олимпия" (фото: facebook.com/arnold)

Успех к актеру пришел после "Конана-варвара", а после фильмов "Терминатор", "Командо", "Вспомнить все" и "Терминатор-2" становится любимцем зрителей. Гонорар за "Терминатор-3" составляет 35 миллионов долларов и является рекордом в киноиндустрии.

После того же третьего "Терминатора" 56-летний Арнольд уходит из киноиндустрии. В 2003 году он побеждает на выборах на должность губернатора Калифорнии, что делает невозможным участие в каких-либо съемках. После 2011 года Шварценеггер возвращается в кино и участвует в высокобюджетных боевиках, таких как "Неудержимые 2".

Сейчас актер ушел из киноиндустрии и работает над собственной аудиокнигой (фото: facebook.com/arnold)

Что такое дислексия

Дислексия или расстройство чтения - это болезнь, которая характеризуется проблемами с чтением, несмотря на нормальный интеллект и при отсутствии нарушений слуха и зрения.

Последствиями дислексии могут быть трудности с быстрым чтением, написанием слов, озвучиванием слов в голове, произношением слов при чтении вслух и пониманием прочитанного.

Чаще всего эти трудности впервые замечают в школе.

Дислексия также может развиться до утраты человеком чтения. Приобретенное состояние этой болезни известно как алексия.