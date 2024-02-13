Архитекторы показали проект мемориала в Ягодном, которое 27 дней было под оккупацией россиян

Как будет выглядеть мемориал в Ягодном

Победителем всеукраинского конкурса стало архитектурное бюро Derbin Arch. Его избрало жюри, в состав которого вошли архитекторы, представители громады, местных властей, члены национального союза архитекторов Украины. Архитекторы Сергей Дербин и Алексей Ятин из Днепра известны тем, что спроектировали уникальные уличные модули-укрытия.

Напомним, что российские военные в марте 2022 года удерживали в бесчеловечных условиях в подвале школы 370 жителей Ягодного. Среди них были 70 детей и, в частности, младенцы. 11 человек умерли.

"После освобождения Ягодного жители не захотели видеть школу местом обучения и решили создать мемориал - запечатлеть свой героический опыт и историческую память о трагическом событии для будущих поколений", - говорят в агентстве восстановления и развития инфраструктуры.

Конкурс проходил с октября прошлого года. На него зарегистрировали 13 заявок. На рассмотрение жюри подали 4 проекта. По мнению жюри, предложение Derbin Arch лучше отвечает требованиям конкурса. Победители конкурса получат 50 тысяч гривен.

Так будет выглядеть мемориал в Ягодном (фото: Facebook/Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины)

"По проекту, здание школы сохраняет свою форму и вписывается в среду природы и леса, где расположено. Архитекторы создали визуально образ куба, через который сочится вода. Куб воплощает все страдания и страхи войны. Вода - это слезы, которые пролили жители Ягодного. Здание школы сохранено до мельчайших мелочей, за исключением центральной части, как возможность двигаться дальше и формировать новые смыслы. Вьющаяся лента вокруг комплекса - прогулочная аллея - это символ реки и покоя", - заявляют эксперты.

Возле мемориала планируют поставить подбитую вражескую технику - это будет началом экспозиции. Далее можно будет спуститься в подвал или подняться на второй этаж к выставочному пространству и завершить осмотр на крыше здания.

Среди мемориальных экспонатов: места казней и захоронений местных жителей, остатки трофейной техники, капониров, мест крепостных укреплений оккупантов.

В мемориале также будут лекторий, административный блок, место для социального предпринимательства и психологической реабилитации.

Так будет выглядеть мемориал в Ягодном (фото: Facebook/Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины)