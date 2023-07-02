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Архитекторы показали, каким станет село в Херсонской области после восстановления: фото

Как будет выглядеть Посад-Покровское после восстановление (фото: Archimatika)
Автор: Василина Копытко

Архитекторы разрабатывают проект восстановления села Посад-Покровское в Херсонской области, которое разрушено из-за российских обстрелов. На встрече с жителями архитекторы представили свое видение будущего села.

Об этом пишет ресурс "Прагматика".

Каким станет Посад-Покровское после восстановления

Проект разрабатывает архитектурная компания Archimatika в партнерстве с Государственным агентством по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. Авторы предполагают восстановить уничтоженные постройки так, чтобы сохранить аутентичный образ села, введя дизайн-код.

Восстанавливать будут целый двор, а не только дом. Двор включает целый ряд сельскохозяйственных помещений - погребщик, летняя кухня, курятник, хлев и т.д. Ведь без них жизнь в селе невозможна.

Авторы проекта разработали несколько типов домов и хозяйственных "модулей". Каждый владелец сможет использовать модуль по собственному усмотрению.

Образец восстановления сельских дворов (фото: Archimatika)

Новые здания будут интерпретировать традиционную местную архитектуру: оштукатуренные фасады, двускатные или шатровые крыши, композитная черепица станет альтернативой керамической, которая в селе сохранилась с 19 в.

Большинство построек Посад-Покровского построено из самана. Это экологичный, простой в производстве и дешевый стройматериал. Архитекторы предлагают использовать эту технологию, возобновив производство саманных блоков в селе. Это дало бы рабочие места жителям Посад-Покровского.

Таким может стать село после восстановления (фото: Archimatika)

Каким будет центр села

Архитекторы тесно взаимодействовали с местными, чтобы прислушиваться к их пожеланиям по поводу восстановления села. Эксперты сформировали комфортабельный, тенистый центральный пешеходный бульвар. По одну сторону бульвара будет образовательно-культурный центр, в котором разместится школа, детский сад и культурный центр.

Раньше школа, детский сад, клуб были в отдельных зданиях. Такое строительство является дорогостоящим, потому что каждое здание имело свой отдельный спортивный зал, пищеблок, актовый зал.

Авторы проекта объединили большинство общественных сервисов в единый комплекс. Это поможет снизить стоимость эксплуатации.

Так будет выглядеть Посад-Покровское после восстановления (фото: Archimatika)

Отметим, что большинство зданий в селе, поврежденных в результате российских обстрелов, не подлежат восстановлению.

(фото: aa.com.tr)

(фото: trkmart.tv)

Последствия российских обстрелов Посада-Покровского (фото: odessa.online)

Ранее мы делились фото проекта бомбоубежища, которое хотят обустроить в одном из столичных домов.

Читайте также о том, как может измениться центр Одессы в ближайшее время.

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Херсонская область