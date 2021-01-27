Археологи в Туреччині виявили загадкове стародавнє царство

В Туреччині археологи виявили таємничий стародавній курган Тюркмен-Карахеюк. Місцевий фермер розповів дослідникам, що неподалік у каналі знайшли великий камінь, на якому зображені якісь ієрогліфи.

Камінь просто стирчав з води, тому щоб його дістати археологам довелося по пояс залізти в канал. Вчені відразу зрозуміли, що він древній. На ньому був напис лувійскькою мовою, яка використовувалась в цьому районі в бронзовому й залізному віках. Про це повідомляє Science Aler.

За допомогою перекладачів вдалося дізнатися, що ієрогліфи на камені розповідають про воєнну перемогу. І це була не просто воєнна перемога, а розгром Фрігії, царства Анатолії, яке існувало приблизно 3000 років тому.

Древній камінь з ієрогліфами (фото: sciencealert.com)

Королівським будинком Фрігії правили кілька різних людей, але лінгвістичний аналіз показав, що дані ієрогліфи можуть бути пов'язані з королем Мідасом, який відомий з міфу про "золотий дотик". Згідно з легендою, Мідас міг перетворювати на золото все, до чого доторкався.

Кам'яні знаки також містили особливий ієрогліф, що означає, що звістка про перемогу виходила від царя іншого, людини, на ім'я Хартапу. Ієрогліфи кажуть, що Мідас був захоплений військами Хартапу.

Древній камінь з ієрогліфами (фото: sciencealert.com)

При цьому цікаво, що науці майже нічого не відомо ні про короля Хартапу, ні про королівство, яким він правив. Проте вчені припускають, що велетенський курган Тюркмен-Карахуюк, можливо, був столицею Хартапу, що займав в період свого розквіту близько 300 акрів (121 Га).

"Ми поняття не мали про це королівство. У мить ока, ми отримали нову інформацію про Близький Схід залізного століття", - розповіли вчені.

Розкопки продовжаться, щоб дізнатися, як можна більше про це королівстві, яке, здавалося б, було втрачено в історії.

Нагадаємо, археологи виявили незвичайний кинджал, якому 5 тисяч років.

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