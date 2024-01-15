Археологи раскопали потерянный 2500-летний мегаполис в джунглях Амазонки (фото)

В ходе обширного исследования джунглей Амазонки, проведенного командой археологов под руководством Стефана Ростена из французского Национального центра научных исследований (CNRS), было сделано удивительное открытие.

С использованием технологии лазерного сканирования были обнаружены многочисленные постройки, позволяющие раскрывать скрытые структуры, которые обычно трудно заметить.

Прямоугольные платформы, расположенные вокруг небольших площадей (Phys.org)

Технология LIDAR выявила ранее невидимые курганы и обширную систему дорог, окруженных сельскохозяйственными полями и дренажными каналами. Это оказалось самым древним и крупным примером урбанизма в Амазонии, когда-либо обнаруженным.

Мегаполис состоял минимум из 15 отдельных поселений различных размеров, каждое с собственной площадью. В этих поселениях жили представители народа упано в период с примерно 500 года до н.э. до 600 года н.э.

На карте можно увидеть сеть дорог и городские площади (фото: Techno Blender)

Длинные дороги соединяли все поселения, создавая гигантский мегаполис. Ширина наиболее крупных древних трасс достигала 10 метров, а их длина варьировала от 10 до 20 километров.

Строения в поселениях были построены из земли и глины, поскольку в условиях Амазонки было сложно найти камни подходящих размеров. Общее количество созданных людьми курганов оценивается примерно в 6 000, причем некоторые из них достигают длины 150 метров и высоты 8 метров.

Одна из 6000 прямоугольных платформ (фото: BBC)

Ученые полагают, что население мегаполиса составляло не менее 10 000 человек, а в период его расцвета, возможно, 15 000 или даже 30 000, что сопоставимо с численностью жителей Лондона времен Римской империи в тот же период.