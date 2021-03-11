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Археологи виявили унікальну печатку віком 2,6 тисячі років

Автор: Роман Мирончук

В Ізраїлі археологи виявили дуже рідкісну давню печатку, якій близько 2,6 тисячі років. Її власниця - жінка, яку звали Еліхана. Знахідку знайшли на території єрусалимського національного парку.

Про це повідомляє Управління стародавностей Ізраїлю на своїй сторінці в Facebook.

Печатка, яка належала жінці періоду Першого Храму, унікальна. За словами експертів, жінка, яка володіла печаткою, мала юридичний статус. Він давав їй можливість вести справи і володіти майном.

Такі особисті печатки використовувалися для підписання документів і часто вставлялися в кільце, яке носив власник. У стародавні часи вони включали особу власника, генеалогію і статус.

На рідкісній жіночій печатці, зробленій з напівдорогоцінного каменю, є написи стародавніми єврейськими літерами. Жінка-власниця кільця згадується тут разом з іменем її батька.

За словами експертів, археологи знайшли дуже мало печаток, які належали жінкам.

Археологи зазначили, що на більшості відомих жіночих печаток знаходиться ім'я батька, а не чоловіка. В цьому випадку, це може вказувати на відносно високий статус жінки, який залежав від її первісної сім'ї, а не від родини чоловіка.

Вони також додали, що власниця знайденої печатки зберегла своє право на власність і фінансову незалежність навіть після заміжжя, і тому ім'я її батька було збережено.

Нагадаємо, в Україні на будівництві дороги розкопали унікальні артефакти.

Під Черніговом виявили стародавні ікони в руїнах старої лікарні.

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Новини України Ізраїльархеология
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