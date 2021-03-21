Археологи виявили біблійні сувої і найстаріший у світі кошик

Близько 1900 років тому єврейські біженці, які втекли від римлян, попрямували в Юдейську пустелю. Серед речей, які вони несли з собою, були сувої з біблійними книгами Захарії і Наума. Через два тисячоліття фрагменти цих текстів знову знайшлися.

Суворе навколишнє середовище вважалося безпечною гаванню. Війна між Римською імперією та іудейськими повстанцями на чолі з Шимоном Бар Кохбою проходила близько 130 р. н.е. Євреї знайшли притулок в печерах і принесли з собою те, що, на їх думку, їм потрібно було для свого нового життя.

Знахідки, які містять не тільки біблійні фрагменти, але й десятки артефактів, які датуються 10 000 років тому, були дивовижними.

"Було виявлено понад 80 фрагментів різного розміру, деякі з яких містять текст, а деякі ні. Ми датували їх кінцем першого століття до нашої ери, а це значить, що до того часу, коли вони були доставлені в печеру, світку було вже сто років", - розповіли експерти.

Археологи знайшли біблійні сувої віком дві тисячі років (фото: jpost.com)

За їхніми словами, нове відкриття є особливо революційним, тому що один з розшифрованих уривків являє собою версію Захарії, з якою раніше не стикалися.

Органічні матеріали, включаючи пергамент, дерево, тканини і тіла людей або тварин, зазвичай не зберігаються так довго. Однак сухий клімат Іудейської пустелі зберіг тисячі останків до наших днів.

Археологи виявили древні монети (фото: jpost.com)

Інша печера таїла ще один сюрприз: доісторичний кошик, витканий приблизно 10 500 років тому, приблизно за 1000 років до винаходу кераміки. Експерти вважають, що артефакт місткістю близько 90 літрів - це сама ранній неушкоджений кошик з коли-небудь знайдених.