Арешт активіста Дмитра Снєгирьова: чи була крадіжка і за що його насправді затримали

Відомого громадського активіста, експерта Дмитра Снєгирьова заарештували в міжнародному аеропорту Бориспіль за крадіжку, яку він нібито вчинив ще у 2018 році.

Як стверджують у поліції, під час проходження контролю в терміналі D, турист поклав на рамку гаманець і мобільний телефон. А після контролю своїх речей він не виявив.

Поліція перевірила камери спостереження і знайшла людину, яка забрала речі туриста з рамки. Сам підозрюваний відмовився визнавати свою причетність до крадіжки, але викрадені речі були знайдені в сумочці його дружини.

Відомий експерт і активіст Дмитро Снєгирьов

Бориспільський суд не став заарештовувати активіста і обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, але протягом року підозрюваний жодного разу не прийшов на слідчі дії. У тому ж аеропорту Бориспіль Снєгірьова знову затримали і в цей раз вже вибрали йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Інформація поліції з приводу затримання Дмитра Снєгирьова

Відео з камер спостереження в Борисполі

Друзі і колеги Дмитра Снєгирьова не вірять у його вину і пишуть, що в історії, яка сталася рік тому багато неясних моментів.

Ганна Сінькова розповіла, що Дмитра Снєгирьова затримали в той момент, коли він прямував у Бориспільське відділення поліції, так як у нього повинен був відбутися допит. Крім того, активіст повинен був надати докази того, що він невинний.

Напередодні затримання він приїхав в Бориспільський суд, щоб подати скаргу на співробітників правоохоронних органів, які довели його слідством до інсульту. Після того, як він подав заяву, він сів в маршрутку, щоб поїхати в райвідділ, але звідти його вивів слідчий і оголосив підозру. Після цього Снєгірьова вивезли в Бориспіль, де 4 години тримали в наручниках. Спочатку нічого не пояснювали, а потім заявили, що тримали його в наручниках, так як у нього було при собі нагородна зброя.

Сінькова пояснила, що в минулому році, коли Снєгірьов літав в Іспанію, на багажній стрічці виявили гаманець. Співробітники аеропорту його забрали і претензій до Снєгірьова у них не було. І претензії з'явилися раптово в січні 2019 року, коли Снєгірьов висловився про два резонансних призначення.

Скріншот поста Ганни Сінькової (facebook.com/lisitsia)

Крім того, політичний експерт і активіст Назар Приходько вважає, що конфлікти з МВС у Снєгірьова виник через те, що в його розпорядженні є інформація про схеми в оборонному секторі, про контрабанду і він почав про це говорити відкрито.

Скріншот поста Назара Приходько (facebook.com/pumamgo)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт застеріг Зеленського від призначень корупціонерів в СБУ.

А також розповідали про те, що суд заарештував підозрюваного у жорстокому вбивстві дитини в Києві.