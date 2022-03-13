RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ці аптеки працюють зараз у Києві: онлайн карта

Автор: Світлана Мащенко

У Києві з перших днів вторгнення РФ до України припинило роботу багато аптек, проте зараз фармацевтичні послуги поновлюються. Щоправда, аби придбати товари в аптеці, доведеться відстояти чергу.

Де купити необхідні ліки, як знайти аптеки - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Аптеки у застосунку Київ цифровий

Інформацію про роботу аптек можна дізнатися на сайтах Київської міської влади та у застосунку Київ цифровий. Окрім того в застосунку є й інформація про працюючі магазини, громадський транспорт, а тепер й СТО.

Актуальну інформацію про аптеки, що працюють у Києві, можна побачити на мапі за посиланням.

Наразі у столиці також працюють аптеки комунальної мережі "Фармація". Таких у Київі 37, їх можна знайти за посиланням.

Інші ресурси для пошуку аптек

Також інформацію про працюючі аптеки можна знайти на сайті Tabletki.ua, або ж завантаживши аналогічний застосунок. За інформацією на 13 березня працює 317 аптек.

Наприклад у застосунку можна побачити онлайн-карту, щоб дізнатися про найближчу до вас аптеку. Також є змога знайти конкретний препарат через систему пошуку, замовити його, або ж забронювати.

Ресурс Liki24 також надає послуги з пошуку аптек. Можна завантажити відповідний застосунок на смартфон.

Але треба пам'ятати про комендантський час. Він не змінюється в столиці і триває з 20:00 до 7:00. Виходити з дому не можна.

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко назвав прості страви, які можна взяти з собою в дорогу.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАаптекиВійна Росії проти України