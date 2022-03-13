Ці аптеки працюють зараз у Києві: онлайн карта

У Києві з перших днів вторгнення РФ до України припинило роботу багато аптек, проте зараз фармацевтичні послуги поновлюються. Щоправда, аби придбати товари в аптеці, доведеться відстояти чергу.
Де купити необхідні ліки, як знайти аптеки - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Аптеки у застосунку Київ цифровий
Інформацію про роботу аптек можна дізнатися на сайтах Київської міської влади та у застосунку Київ цифровий. Окрім того в застосунку є й інформація про працюючі магазини, громадський транспорт, а тепер й СТО.
Актуальну інформацію про аптеки, що працюють у Києві, можна побачити на мапі за посиланням.
Наразі у столиці також працюють аптеки комунальної мережі "Фармація". Таких у Київі 37, їх можна знайти за посиланням.
Інші ресурси для пошуку аптек
Також інформацію про працюючі аптеки можна знайти на сайті Tabletki.ua, або ж завантаживши аналогічний застосунок. За інформацією на 13 березня працює 317 аптек.
Наприклад у застосунку можна побачити онлайн-карту, щоб дізнатися про найближчу до вас аптеку. Також є змога знайти конкретний препарат через систему пошуку, замовити його, або ж забронювати.
Ресурс Liki24 також надає послуги з пошуку аптек. Можна завантажити відповідний застосунок на смартфон.
Але треба пам'ятати про комендантський час. Він не змінюється в столиці і триває з 20:00 до 7:00. Виходити з дому не можна.
Раніше ми писали, що Євген Клопотенко назвав прості страви, які можна взяти з собою в дорогу.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!