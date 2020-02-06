В аптеках Криму продають "ліки" від коронавіруса: усі подробиці

Коронавірус (фото: колаж РБК-Україна)

У Криму в аптеках з'явилися "ліки" від смертельного вірусу з Китаю

Коронавірус вже не так страшний жителям анексованого Росією Криму, оскільки "ліки" від недуги з'явилися на прилавках однієї з аптек у Феодосії. Людям пропонують не тільки профілактику, але і лікування смертельного вірусу з Китаю.

Фото вітрини з відповідним написом з'явилось в соціальних мережах. При цьому неясно, яким чином відбувається лікування і профілактика коронавіруса звичайними противірусними та жарознижувальними препаратами.

"Ліки" від коронавіруса (фото з соцмереж)

Також варто звернути увагу на те, що назва китайського вірусу написана з помилкою через букву "о" (короновірус замість коронавірус).

Нагадаємо, що вакцини від коронавіруса поки що не існує, але над нею старанно працюють вчені зі всього світу. Експерти розповіли, як відрізнити звичайний грип від смертельного вірусу з Китаю.

У грипу та коронавіруса є схожі прояви, але є істотні відмінності. При цьому коронавірус легко перепустити з грипом, тому що серед загальних симптомів спостерігається лихоманка, сухий кашель, задишка і стомлення.

При попаданні в організм коронавірус вражає нижні дихальні шляхи, в звичайний грип - верхні. У грипу інкубаційний період становить 1-2 дні, у коронавіруса від 2 до 14 днів.