В аптеках Крыма продают "лекарство" от коронавируса: все подробности

Коронавирус (фото: коллаж РБК-Украина)

В Крыму в аптеках появилось "лекарство" от смертельного вируса из Китая

Коронавирус уже не так страшен жителям аннексированного Россией Крыма, поскольку "лекарство" от недуга появилось на прилавках одной из аптек в Феодосии. Людям предлагают не только профилактику, но и лечение смертельного вируса из Китая.

Фото витрины с соответствующей надписью появилось в социальных сетях. При этом неясно, каким образом происходит лечение и профилактика коронавируса обычными противовирусными и жаропонижающими препаратами.

"Лекарство" от коронавируса (фото с соцсетей)

Также стоит обратить внимание на то, что название китайского вируса написано с ошибкой через букву "о" (короновирус вместо коронавирус).

Напомним, что вакцины от коронавируса пока что не существует, но над ней усердно работают ученые со всего мира. Эксперты также рассказали, как отличить обычный грипп от смертельного вируса из Китая.

У гриппа и коронавируса есть похожие проявления, но есть существенные отличия. При этом коронавирус легко перепустить с гриппом, потому что среди общих симптомов наблюдается лихорадка, сухой кашель, одышка и утомление.

При попадании в организм коронавирус поражает нижние дыхательные пути, в обычный грипп - верхние. У гриппа инкубационный период составляет 1-2 дня, у коронавируса от 2 до 14 дней.