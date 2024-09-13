Apple вводит ограничения для Phone после ремонта: подробности

iOS 18 добавляет блокировку активации к деталям iPhone

Как отмечает BetaProfiles, сборка iOS 18 RC (Release Candidate), выпущенная для разработчиков и общественных бета-тестеров в понедельник, включает Activation Lock для деталей iPhone.

Функция, как ранее описано Apple, связывает вашу учетную запись не только с вашим iPhone, но и с такими компонентами, как батарея, камеры и дисплей, на основе их индивидуальных серийных номеров.

Цель Apple состоит в том, чтобы положить конец рынку продажи деталей от украденных iPhone. Поскольку на iPhone действует Activation Lock, большинство украденных телефонов продаются на черном рынке для запчастей, которые все еще довольно ценны.

Теперь, когда iPhone обнаруживает использованную деталь, он будет запрашивать пароль учетной записи Apple владельца оригинального устройства.

“Apple расширит свою популярную функцию Activation Lock до деталей iPhone, чтобы предотвратить разборку украденных iPhone на запчасти. Запрошенная клиентами и сотрудниками правоохранительных органов, функция была разработана для ограничения кражи iPhone путем блокировки восстановления потерянного или украденного iPhone”, - заявили в Apple.

В компании заявили, что если устройство, находящееся в ремонте, обнаружит, что поддерживаемая деталь была получена от другого устройства с включенным Activation Lock или Lost Mode, возможности калибровки для этой детали будут ограничены.

Некоторые люди пытались обменять детали между iPhone, работающими на iOS 18.0 RC, и действительно, устройство запрашивает пароль учетной записи Apple для разблокировки и проверки использованного компонента.

Конечно, всегда найдется кто-то, кто попытается взломать системы безопасности Apple, но приятно видеть, что компания инвестирует в способы предотвращения кражи iPhone.

iOS 18 будет выпущена для широкой публики в понедельник, 16 сентября. Оно требует iPhone XR или новее. Стоит отметить, что Activation Lock для деталей применяется только для iPhone на данный момент и не будет работать для iPad с iPadOS 18.