Apple выпустит что-то новое уже в мае: называем точную дату и время

Последний раз iPad получал обновление более полутора лет назад, что является самым длительным периодом без изменений с момента его первого анонса основателем Apple, Стивом Джобсом, в 2010 году. В этот период продажи iPad снизились из-за насыщения рынка.

Что нового покажут на мероприятии Apple

Однако, по приглашению на мероприятие под названием "Let Loose", Apple намерена оживить линейку планшетов iPad. Ожидается анонс обновленных версий флагманской модели iPad Pro и более доступной модели iPad Air.

Судя по изображению стилуса Apple Pencil на приглашении, также можно предположить, что будут представлены улучшенные аксессуары.

По слухам, ожидается, что iPad Pro получат более контрастные OLED-дисплеи и производительный чипсет M3, который значительно улучшит производительность и визуальные характеристики премиум-класса планшетов.

На постере можно увидеть электронное перо Apple Pencil (фото: Apple)

В отношении iPad Air, новая версия будет впервые оснащена экраном диагональю 12,9 дюйма, что приблизит его по размеру к Pro-модели. Также ожидается обновление процессора и других технических характеристик.

Кроме того, Apple планирует представить улучшенные версии аксессуаров для iPad, включая клавиатуры Magic Keyboard и стилус Apple Pencil, которые последний раз обновлялись в 2018 году.

Предстоящее событие от Apple, запланированное на 7 мая, обещает стать значимым для линейки iPad. Ожидается значительное улучшение производительности и эргономики планшетов, а также долгожданное расширение функциональности благодаря улучшенным аксессуарам.

С этими нововведениями Apple стремится возродить интерес к iPad и вернуть свое лидерство на рынке планшетных компьютеров.