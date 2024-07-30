Apple выпустила iOS 17.6 с исправлением ошибок и новой функцией

Какие iPhone могут работать на iOS 17.6

Айфоны, способные работать на iOS 17, выпущены начиная с 2018 года: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Все последующие модели iPhone также совместимы. Это означает iPhone 11 серии, iPhone 12 серии, iPhone 13 серии, iPhone 14 серии и iPhone 15 серии. Также поддерживаются iPhone SE второго и третьего поколений.

Как обновить до iOS 17.6

Если вы забыли, как обновлять iOS после выхода iOS 17.5.1, вот как это сделать: откройте приложение "Настройки", нажмите "Основные", затем "Обновление ПО". Здесь вы можете выбрать немедленную загрузку нового программного обеспечения, что обычно означает более быстрое появление его на вашем iPhone.

Выберите "Загрузить и установить", и оно будет готово в ближайшее время.

Что нового в обновлении

Это обновление в основном сосредоточено на исправлении ошибок - более двух десятков в общей сложности: "Это обновление содержит важные исправления ошибок и обновления безопасности, а еще рекомендуется для всех пользователей".

В новом обновлении также появилась функция Catch Up для приложения Apple TV, предназначенная для любителей спорта.

Конкретно она предназначена для прямой трансляции спортивных событий в MLS Season Pass. Функция была анонсирована в июне, и она означает, что если вы присоединяетесь к прямой трансляции матча, который уже начался, вы можете увидеть серию основных моментов с начала игры.

Карусель ключевых моментов доступна во время игры и в меню управления видеоплеером после нее.

Если одна новая функция кажется скудной, то это потому, что Apple уже реализовала все, что обещала в iOS 17.

Если только iOS 17.7 не появится, о чем мы узнаем через несколько дней, когда выйдет первая бета-версия для разработчиков, то сейчас все силы направлены на iOS 18.