Apple разрабатывает новое игровое приложение для iOS: что известно

Что известно про будущее приложение

Новое приложение объединяет функциональность App Store и Game Center в одном месте. Ожидается, что игровое приложение не заменит Game Center. На самом деле, оно будет интегрировано с профилем пользователя в Game Center.

По словам источников, приложение будет иметь несколько вкладок, включая вкладку "Играть сейчас", вкладку для игр пользователя, друзей и многое другое.

В "Играть сейчас" пользователи найдут редакционный контент и предложения игр. Приложение также будет показывать такие вещи, как испытания, таблицы лидеров и достижения. Игры как из App Store, так и из Apple Arcade будут представлены в новом магазине.

Приложение также будет продвигать специальные игровые события и информацию о важных обновлениях. Кроме того, Apple, как сообщается, экспериментирует с каким-то видом интеграции с FaceTime и iMessage в своем новом игровом приложении - возможно, чтобы помочь игрокам общаться друг с другом. Компания также изучает возможность позволить разработчикам предоставлять мини-игры на основе App Clips.

На практике приложение будет работать как приложение Xbox для iPhone, где игроки могут видеть свой статус, действия друзей, искать новые игры и проверять свою игровую библиотеку. Предположительно, Apple хочет сделать свои устройства более привлекательными для геймеров с помощью нового приложения.

В настоящее время у Apple есть Apple Arcade, который представляет собой подписной сервис, предоставляющий доступ к нескольким играм для iPhone, iPad, Mac и Apple TV. Платформа интегрирована с App Store и стоит 6,99 долларов в месяц. С iOS 18 и macOS 15 Apple представила новые инструменты, помогающие разработчикам переносить игры Mac на iOS.

Что касается нового игрового приложения, пока неясно, планирует ли Apple представить его в следующем году с будущим обновлением iOS 18 или как часть iOS 19.

Apple работает над новым приложением, похожим на App Store (фото: 9to5Mac)