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Apple разрабатывает новое игровое приложение для iOS: что известно

Apple планирует запуск нового игрового приложения на iOS (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Прошел месяц с тех пор, как Apple выпустила iOS 18 для публики, но компания уже работает над будущими обновлениями программного обеспечения. Поскольку Apple инвестирует все больше средств в игры, похоже, что компания теперь работает над новым приложением, похожим на App Store, посвященным играм.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.

Что известно про будущее приложение 

Новое приложение объединяет функциональность App Store и Game Center в одном месте. Ожидается, что игровое приложение не заменит Game Center. На самом деле, оно будет интегрировано с профилем пользователя в Game Center. 

По словам источников, приложение будет иметь несколько вкладок, включая вкладку "Играть сейчас", вкладку для игр пользователя, друзей и многое другое.  

В "Играть сейчас" пользователи найдут редакционный контент и предложения игр. Приложение также будет показывать такие вещи, как испытания, таблицы лидеров и достижения. Игры как из App Store, так и из Apple Arcade будут представлены в новом магазине. 

Приложение также будет продвигать специальные игровые события и информацию о важных обновлениях. Кроме того, Apple, как сообщается, экспериментирует с каким-то видом интеграции с FaceTime и iMessage в своем новом игровом приложении - возможно, чтобы помочь игрокам общаться друг с другом. Компания также изучает возможность позволить разработчикам предоставлять мини-игры на основе App Clips. 

На практике приложение будет работать как приложение Xbox для iPhone, где игроки могут видеть свой статус, действия друзей, искать новые игры и проверять свою игровую библиотеку. Предположительно, Apple хочет сделать свои устройства более привлекательными для геймеров с помощью нового приложения. 

В настоящее время у Apple есть Apple Arcade, который представляет собой подписной сервис, предоставляющий доступ к нескольким играм для iPhone, iPad, Mac и Apple TV. Платформа интегрирована с App Store и стоит 6,99 долларов в месяц. С iOS 18 и macOS 15 Apple представила новые инструменты, помогающие разработчикам переносить игры Mac на iOS. 

Что касается нового игрового приложения, пока неясно, планирует ли Apple представить его в следующем году с будущим обновлением iOS 18 или как часть iOS 19. 

Apple работает над новым приложением, похожим на App Store (фото: 9to5Mac)

Напомним, что Apple разрабатывает технологию, которая перевернет мир ноутбуков.

А еще мы писали, что Apple работает над выпуском iPhone SE 4.

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