Apple уберет одну из ключевых деталей в iPhone 17: подробности

В США все модели iPhone с 14 по 16 полагаются исключительно на цифровую технологию eSIM, без физического лотка для SIM-карт. До сих пор Apple не выпускала iPhone без лотка за пределами США, но изменения, по-видимому, начнутся с линейки iPhone 17, которая выйдет в сентябре следующего года.

Согласно отчету, все текущие прототипы "iPhone 17 Air" лишены лотка для SIM-карт. Однако остается неясным, будет ли устройство продаваться в Китае, так как в стране использование eSIM в смартфонах пока не одобрено. Тем не менее ситуация может измениться.

Когда в 2022 году была запущена серия iPhone 14, Apple продвигала eSIM как более безопасную альтернативу физическим SIM, так как eSIM нельзя удалить с потерянного или украденного устройства.

Кроме того, на iPhone можно управлять как минимум восемью eSIM одновременно, что избавляет от необходимости носить с собой и менять физические SIM-карты во время путешествий.