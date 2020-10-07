ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Апокаліпсис в Тернополі: вулиці перетворилися на річки, а вода сягала колін

Автор: Людмила Жукова

У Тернополі пройшла найсильніша злива

Тернопіль затопило зливою. Потужний дощ обрушився на місто ввечері 6 жовтня. Опади були настільки сильними, що автомобілі в місті плавали у воді, а люди змушені були ходити босоніж.

Через опади паралізувало центр міста. Автомобілі не могли проїхати, а люди залишалися в заторах близько години. Рятувальники прибули на місце НП і почали допомагати людям вибратися з водяної пастки. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Дощові каналізації не встигали впоратися з потужними потоками води.

"Це просто жесть. Такої зливи в цьому році ще не було", - говорить один з місцевих жителів.

На одному з фото можна побачити, як чоловік у центрі Тернополя стоїть по коліно у воді і тримає в руках парасольку.

Популярні новини

Тернопіль затопило дощем

Нагадаємо, що напередодні затопило і місто Хуст у Карпатах. Там дощ був настільки сильний, що перетворив місто на Венецію.

Синоптики дають невтішний прогноз - опади в Україні триватимуть до вихідних.

Як ми писали раніше, Івано-Франківськ підтопило через сильну зливу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Тернопільдожди