В "Антонові" назвали літаки на честь міст-героїв: у кого яке (фото)
Українські літаки отримали нові назви - авіації виробництва державного підприємства "Антонов" присвоїли власні імена міст-героїв.
Про це передали в прес-службі "Антонова" на сторінці в Facebook.
Зазначається, що таке перейменування літаків відбулося в рамках комунікаційної кампанії "Be Brave Like Ukraine", з нагоди святкування Дня Української Державності, а також "вшанування справжнього героїзму, стійкості громадян нашої країни, проявлених ними у протистоянні масованій збройній агресії рф проти України".
Тепер повітряні судна обзавелися іменними написами, що закликають "Будь хоробрим, як..." Буча, Ірпінь, Харків, Миколаїв, Охтирка, Херсон, Маріуполь, Чернігів, Волноваха та Гостомель.
А саме:
- літак Ан-124-100, бортовий номер UR82029: ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;
- Ан-124-100, UR82073: ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;
- Ан-124-100М, UR82027: ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;
- Ан-124-100М, UR82007: ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;
- Ан-124-100М, UR82008: ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;
- Ан-124-100-150, UR82072: ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;
- Ан-124-100М-150, UR82009: ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;
Літак Ан-124-100-150, з сімейства "Руслан" (фото: antonov.com)
- Ан-28, UR-NTE: ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;
Літак Ан-28, UR-NTE (фото: Oleksandr Naumenko / jetphotos.com)
- Ан-158, UR-EXJ: ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;
Літак Ан-158, UR-EXJ (фото: Vitos / Spotters Aero)
- Ан-178, UR-EXP: ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL
Літак Ан-178, UR-EXP (фото: Julian Herzog / wikipedia.org)
"На своїх крилах вони понесуть світом найновітнішу історію українців, які віддали все заради збереження батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам. Назви міст-героїв України повинні лунати над планетою, аби їх подвиг надихав на єднання проти спільної біди, на здійснення нових звершень та здобуття перемоги!"- наголошують в держконцерні.
"Антонов" назвав літаки іменами міст-героїв (фото: facebook.com/antonov.company)
Раніше повідомлялося, що Британський мільярдер Бренсон відвідав Гостомель і цікавився відновленням аеродрому.
Додамо, що також ми писали, як може виглядати майбутній фантастичний аеропорт "Мрія" в Гостомелі.