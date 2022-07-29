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В "Антонові" назвали літаки на честь міст-героїв: у кого яке (фото)

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П'ятниця 29 липня 2022 21:47
В "Антонові" назвали літаки на честь міст-героїв: у кого яке (фото) Фото: літаки ДК "Антонов" отримали імена міст-героїв України (antonov.com)
Автор: Володимир Костирін

Українські літаки отримали нові назви - авіації виробництва державного підприємства "Антонов" присвоїли власні імена міст-героїв.

Про це передали в прес-службі "Антонова" на сторінці в Facebook.

Зазначається, що таке перейменування літаків відбулося в рамках комунікаційної кампанії "Be Brave Like Ukraine", з нагоди святкування Дня Української Державності, а також "вшанування справжнього героїзму, стійкості громадян нашої країни, проявлених ними у протистоянні масованій збройній агресії рф проти України".

Тепер повітряні судна обзавелися іменними написами, що закликають "Будь хоробрим, як..." Буча, Ірпінь, Харків, Миколаїв, Охтирка, Херсон, Маріуполь, Чернігів, Волноваха та Гостомель.

А саме:

  • літак Ан-124-100, бортовий номер UR82029: ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;
  • Ан-124-100, UR82073: ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;
  • Ан-124-100М, UR82027: ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;
  • Ан-124-100М, UR82007: ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;
  • Ан-124-100М, UR82008: ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;
  • Ан-124-100-150, UR82072: ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;
  • Ан-124-100М-150, UR82009: ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;

В &quot;Антонові&quot; назвали літаки на честь міст-героїв: у кого яке (фото)

Літак Ан-124-100-150, з сімейства "Руслан" (фото: antonov.com)

  • Ан-28, UR-NTE: ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;

В &quot;Антонові&quot; назвали літаки на честь міст-героїв: у кого яке (фото)

Літак Ан-28, UR-NTE (фото: Oleksandr Naumenko / jetphotos.com)

  • Ан-158, UR-EXJ: ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

В &quot;Антонові&quot; назвали літаки на честь міст-героїв: у кого яке (фото)

Літак Ан-158, UR-EXJ (фото: Vitos / Spotters Aero)

  • Ан-178, UR-EXP: ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL

В &quot;Антонові&quot; назвали літаки на честь міст-героїв: у кого яке (фото)

Літак Ан-178, UR-EXP (фото: Julian Herzog / wikipedia.org)

"На своїх крилах вони понесуть світом найновітнішу історію українців, які віддали все заради збереження батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам. Назви міст-героїв України повинні лунати над планетою, аби їх подвиг надихав на єднання проти спільної біди, на здійснення нових звершень та здобуття перемоги!"- наголошують в держконцерні.

В &quot;Антонові&quot; назвали літаки на честь міст-героїв: у кого яке (фото)

"Антонов" назвав літаки іменами міст-героїв (фото: facebook.com/antonov.company)

Раніше повідомлялося, що Британський мільярдер Бренсон відвідав Гостомель і цікавився відновленням аеродрому.

Додамо, що також ми писали, як може виглядати майбутній фантастичний аеропорт "Мрія" в Гостомелі.

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