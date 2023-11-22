"Антитіла" попали в громкий скандал с незрячим воином ВСУ: все детали

Что сказал военный

По словам Виталия, он выбрал именно эту композицию, поскольку она является символической для него. Именно под Бахмутом защитник получил ранение, в результате которого потерял зрение.

Он отметил, что ситуация его очень поразила. В частности, когда он написал Сергею Вусику, соучредителю группы "Антитіла" о разрешении использовать этот трек в видео, то получил шокирующий ответ.

"С какой радости мы должны это делать и давать разрешение вам выставлять наши песни?" - написал Усик.

Военный объяснил, кто он и почему обратился с такой просьбой. Но Вусик ответил: "Нас таких тысячи. И мы сами не исключение. Как это касается песни и чтобы мы еще вас отмечали?"

На скандал отреагировал певец Артем Пивоваров. Он написал: Героям Слава! Всегда! И навсегда".

Также группа "Антитіла" под видео военного отметила, что это досадная и недопустимая ошибка.

"Официальное извинение на нашей странице. И, пожалуйста, выйдите на связь", - говорится в сообщении.

После этого видео стало вирусным в сети. Пользователи начали писать возмутительные комментарии в адрес музыкантов.

Извинения Сергея Вусика

Клавишник группы записал видео, в котором сразу отметил, что Виталий не отвечает на его личные сообщения и не берет трубку. Поэтому он решил обратиться к нему публично.

Он заявил, что был не прав и не хотел обидеть и унизить военного. По его словам, он не разобрался и не углубился в то, кто к нему обратился.

"С первого дня публикации, песня "Фортеця Бахмут" была выложена в свободный доступ к использованию без каких-либо запретов. Что легко проверить. И что именно и удивило меня в сообщении Виталия, который хотел, чтобы его отметили. Но я не разобрался. Я извиняюсь за свою реакцию", - прокомментировал участник "Антитіл".

Вусик подчеркнул, что является соавтором песни "Фортеця Бахмут", которая писалась по собственному опыту, ведь он "был с первого дня добровольцем, рядом с такими же военными, терял друзей".

"Мы поддерживаем раненых военных по всему миру, и взяли под опеку детей погибших наших собратьев. "Антитіла" всегда имели принципиальную гражданскую позицию, и с 2014 года были рядом с Вооруженными силами как волонтеры, и как военные с 24 февраля 2022 года", - резюмировал Вусик.

Что известно о Виталии Вересе

14 февраля во время боя в Бахмуте военнослужащий получил тяжелое ранение от противотанковой управляемой ракеты. Виталия экстренно эвакуировали в Днепр, где были проведены реанимационные мероприятия.

К сожалению, врачам пришлось удалить мужчине правый глаз. А левый глаз получил ожоги и было поражено обломками от ракеты. Поэтому боец с позывным "Верес" ничего не видит.

Виталий Верес (фото: instagram.com/vitalii_veres)