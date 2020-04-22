Антисептики можуть викликати мутації вірусів: вчені заявили про небезпеку захисного засобу

Коронавірус в Україні був діагностований у 6125 пацієнтів. Всього у світі за станом на 21 квітня кількість інфікованих перевалила за два з половиною мільйони осіб. Вчені продовжують вивчати нову хворобу, а також шукати всі можливості, щоб побороти вірус.

Одним з ефективних засобів захисту від зараження COVID-19 медики називають антисептики. Проте вчені з'ясували, що занадто часте або неправильне використання антисептиків може призвести до мутації вірусів. Про це йдеться в новому дослідженні, яке опубліковано у виданні The Conversation.

Дослідники стверджують, що антисептики здатні руйнувати ДНК бактерії, але при цьому вони можуть викликати мутації. Також при постійному і масовому використанні антисептиків, у вірусів виробляється імунітет до препаратів. Вчені вважають, що такі методи захисту від вірусів можуть призвести до нових спалахів інфекцій.

Також вельми сумнівна ефективність домашніх антисептиків, які були зроблені самостійно на основі спирту. Їхня дія на сьогодні не доведена, а ось побічні ефекти можуть бути серйозні.

Хімічні засоби для прибирання – не справляються з вірусами, а багато сполук можуть тільки нашкодити людині і її шкірі на руках.

Щоб уникнути серйозних проблем, вчені закликають не користуватися антисептиками як ліками та використовувати тільки в необхідних дозах і відповідно до інструкції. Варто пам'ятати, що постійне використання хімічних засобів може призвести до дерматологічних проблем, а будь-які ранки на руках – це відкриті місця для різних інфекцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розповів, чи можуть допомогти безспиртові антисептики під час епідемії коронавірусу.