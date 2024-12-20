Антарктиду могут накрыть сильные штормы: есть ли угроза для мира

Южный океан стал неспокойным и вокруг Антарктиды растет количество штормов из-за безудержной потери морского льда. Даже исследователи говорят, что это "изменения, которых не видели в прошлом веке".

Ученые Национального океанографического центра Великобритании выяснили, что зимой 2023 года в Антарктиде была беспрецедентная концентрация морского льда в огромных регионах морей Уэдделла, Беллинсгаузена и Росса - она упала на 80% ниже нормального уровня. И этот спад, по мнению исследователей, вызвал волновые эффекты по всей климатической системе континента.

Причины усиления штормов

Главная причина потенциального усиления штормовой активности в Антарктиде - изменение климата. С ростом глобальной температуры происходит таяние ледников и изменение циркуляции воздушных масс над континентом. Более теплые океанические воды способствуют формированию циклонов, которые могут накрыть ледовый континент.

Ученые из Института климатических исследований сообщают, что рост частоты штормов напрямую связан с нестабильностью атмосферного давления в Южном океане. Эти погодные системы могут распространять сильные ветры скоростью до 200 км/ч, сопровождаясь обильными осадками и аномальными колебаниями температуры.

В течение темных зимних месяцев морской лед действует как защитный щит, ограничивая передачу тепла от относительно теплого океана к более холодной атмосфере. Когда ледяное одеяло теряется, тепло свободно начинает блуждать в атмосферу. Благодаря этому эффекту ученые увидели, что потеря морского льда в Антарктиде в 2023 году удвоила количество тепла, выделяемого в атмосферу из океана в некоторых районах.

Попадая в атмосферу, тепло может вызвать штормы, нагревая воздух, заставляя его быстро подниматься вверх, что вызывает более сильные ветры, образование облаков и турбулентные погодные системы.

Таким образом, по оценкам, потеря льда в 2023 году увеличила частоту штормов в наиболее пострадавших районах до семи дней в месяц по сравнению с количеством, наблюдавшимся между 1990 и 2015 годами.

"В течение почти 40 лет количество льда в море вокруг Антарктиды демонстрировало незначительное, но значительное увеличение, достигнув рекордно высокого уровня в 2014 году. Но за этим последовала большая потеря морского льда в 2016 году, а в 2023 году потери были беспрецедентный, и почти рекордно низкий уровень сохранялся в 2024 году", - пояснили климатологи из Национального центра атмосферных исследований в Колорадо.

Они добавили, что этот спад вместе с океаническими изменениями свидетельствует о том, что Северный океан может переживать изменения, которых не видели в прошлом веке.

Опасность для ледников

Сильные штормы могут привести к ускоренному таянию ледников. Ураганные ветры способствуют перемещению теплой воды из океанов под ледниковые массивы, что ускоряет их распад. Это, в свою очередь, может существенно повысить уровень мирового океана.

Штормы в Антарктиде, как правило, происходят в прибрежных районах, поскольку они обусловлены погодными системам, которые возникают над Южным океаном.

Края континента также являются местами, где погодные системы низкого давления образуются в результате столкновения между холодным континентальным воздухом и относительно более теплым воздухом океана, что увеличивает вероятность штормов.

Антарктические штормы, которые характеризуются сильными ветрами, экстремальным холодом и сильным снегопадом, обычно более частые и интенсивные в зимние месяцы.

Влияние на глобальный климат

Антарктида играет ключевую роль в регулировании температуры Земли. Если штормы приведут к значительному таянию льда, это может повлиять на океанические течения, такие как Гольфстрим. Изменение их поведения может вызвать погодные аномалии по всему миру - от засух в тропиках до сильных снегопадов в Европе.

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