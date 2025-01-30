Антарктида когда-то была джунглями и там бегали динозавры? Ученые поразили новым открытием

Антарктида была болотным тропическим лесом

Земля была значительно теплее в те времена, когда по ней гуляли динозавры, а именно - 90 млн лет назад. Но представить Южный полюс как яркую разнообразную среду растений и животных - трудно. Однако это действительно было именно так.

Новые данные ученых свидетельствуют, что Антарктида когда-то была болотистым тропическим лесом. Открытие, сделанное в 2017 году в Западной Антарктиде, перевернуло все представления о климате планеты 90 лет назад.

Исследователи бурили морское дно у моря Амундсена в Западной Антарктиде и взяли пробу осадочного керна у ледников Пайн-Айленд и Туэйтс.

Результаты компьютерных сканирований дали потрясающие результаты: обнаружены образцы лесной почвы, пыльца, споры и корневая система растений, которые очень хорошо сохранились с помощью уникальных условий.

"Во время первоначальных оценок необычная окраска слоя осадка быстро привлекла наше внимание - он четко отличался от слоев над ним. Мы нашли слой, изначально образованный на суше, а не в океане", - рассказал геолог и один из авторов исследования Иоганн Клагес.

Эти образцы помогли ученым понять, что этот лес существовал около 90 миллионов лет назад, поскольку температура на земле была значительно выше, а уровень моря - на 170 метров выше современного.

Хотя сегодня Антарктида является холодным континентом, тогда она была болотистым, влажным тропическим лесом, и ученым удалось найти даже пыльцу первых цветочных растений и идентифицировать ее с помощью современных технологий.

Соавтор исследования, профессор кафедры наук о Земле Имперского колледжа Лондона Тина ван де Флирдт отметила:

"Это открытие на самом деле меняет наше представление о прошлом Земли. Мы не видели только о теплом климате, но и увидели, что на Южном полюсе могла быть совсем и другая среда, чем мы себя представляли. Сохранение этого 90-миллионного леса является исключительным, но еще более удивительным является мир, который он открывает".

Во времена динозавров были полярные ночи?

Исследователи также выяснили, что количество осадков в то время составляло примерно столько же, сколько получает Уэльс за год. Реки и болота в Антарктиде имели также высокую температуру, а лето было жарким.

Несмотря на новые открытия, от которых исследователи были в восторге, оставался еще один вопрос, который объяснить было трудно - откуда в Антарктиде четырехмесячные полярные ночи? Чтобы разгадать и эту загадку, ученые исследовали уровень углекислого газа и то, что они обнаружили, было гораздо выше, чем показывают существующие климатические модели.

И самое интересное - данные совпадают и по словам ученых, это означает, что и в меловом периоде также были периоды по 4 месяца без солнца.

"Поскольку концентрация углекислого газа, который отвечает за эффект потепления, была высокой, климат вокруг Южного полюса все равно был умеренным, без ледяных масс", - объяснили ученые.

Следующим шагом ученых будет исследование на тему - что вызвало на Земле охлаждение Антарктиды настолько, что образовались ледяные покровы.