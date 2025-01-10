Анонимность в один клик. 5 бесплатных браузеров, которые полностью конфиденциальны

Tor Browser

Сеть Tor имеет одну простую цель: анонимный просмотр. Это лучший приватный веб-браузер, а также отличный для доступа к темной сети. Сеть Tor направлена на защиту местоположения пользователя, истории просмотров, личных данных и онлайн-сообщений от людей или ботов, которые выполняют анализ сетевого трафика.

Для доступа к сети Tor необходимо использовать браузер Tor. Он настолько безопасен, что его использует ВМС США для сбора разведывательной информации.

Tor также используется правоохранительными органами, которые хотят посещать сайты, не оставляя в логах правительственные IP-адреса. Он доступен для всех основных операционных систем, таких как Windows, Mac, Android, iOS и Linux.

Однако есть и некоторые недостатки при использовании браузера Tor. Для большинства пользователей главной проблемой является скорость.

Поскольку ваш трафик идет по извилистому маршруту, ваш опыт поиска в интернете не будет таким быстрым. Если у вас хорошее соединение, это может не быть проблемой, но, если ваша скорость интернета медленная, использование Tor может стать неудобным.

Преимущества:

Сильные функции анонимности и конфиденциальности

Многослойное шифрование для усиленной безопасности

Возможность доступа к темной сети и заблокированным сайтам

Недостатки:

Медленная скорость серфинга из-за нескольких реле

Потенциальные проблемы совместимости с некоторыми сайтами

Доступность: Windows, Mac, Android, iOS (бесплатно).

Epic Browser

Epic Browser не использует специализированную сеть типа Tor, но сразу отключает множество распространенных способов компрометации вашей конфиденциальности при поиске в интернете.

Например, этот бесплатный приватный браузер не сохраняет вашу историю; в нем отсутствует предварительное кэширование DNS, не допускаются сторонние cookies, отсутствуют веб- и DNS-кэши, а также функция автозаполнения.

Браузер автоматически удаляет все связанные базы данных, предпочтения, данные Pepper, а также cookies из Flash и Silverlight при закрытии сессии.

Epic Browser также защищает пользователей от новых угроз и вредоносных программ, таких как сканеры отпечатков пальцев, скрытый майнинг криптовалют, ультразвуковые сигналы и многое другое. Он доступен для всех основных операционных систем.

Преимущества:

Надежные функции конфиденциальности, включая блокировку рекламы и трекеров

Шифрованный прокси для повышения анонимности

Удобный интерфейс для комфортного серфинга

Недостатки:

Ограниченная поддержка расширений по сравнению с популярными браузерами

Меньшая пользовательская база, что может привести к менее полному уровню поддержки

Доступность: Windows/Mac, Android, iOS (бесплатно).

Epic Browser (фото: MakeUseOf)

SRWare Iron Browser

Если вы используете Google Chrome, то SRWare Iron покажется вам знакомым, поскольку он основан на открытом проекте Chromium, а значит, многие элементы интерфейса выглядят похожими.

Основное отличие между Chrome и SRWare Iron заключается в защите данных. Эксперты критиковали Chrome за использование уникального идентификатора пользователя (Unique User ID), благодаря которому Google получает информацию о вашей активности каждый раз, когда вы начинаете сессию.

SRWare Iron удаляет этот идентификатор и устраняет другие проблемы конфиденциальности, такие как автоматические поисковые подсказки. Это делает SRWare Iron отличным выбором для приватного серфинга в интернете.

Преимущества:

Удаляет функции, нарушающие конфиденциальность, которые присутствуют в Google Chrome

Обеспечивает привычный интерфейс для пользователей Chrome

Поддерживает расширения и приложения для Chrome

Недостатки:

Зависит от обновлений безопасности Chromium

Возможен сбор данных сторонними расширениями

Доступность: Windows/Mac, Android (бесплатно).

SRWare Iron Browser (фото: MakeUseOf)

Comodo Dragon Browser

Браузер Comodo не может сравниться с Tor Browser в плане анонимности, но у него есть встроенные инструменты, которые сделают ваш серфинг в интернете более безопасным.

Прежде всего, этот браузер автоматически блокирует трекинг, файлы cookie и шпионские скрипты. Он оснащен встроенной технологией проверки доменов, которая моментально разделяет надежные и слабые SSL-сертификаты. Кроме того, Comodo использует антивирусный пакет Comodo для защиты от программ-вымогателей, вирусов и других угроз.

Как и SRWare Iron, Comodo основан на движке Chromium, что делает его переход простым для пользователей Chrome. Он доступен в двух версиях: одна выглядит как Chrome, а другая - как Firefox. Вы можете выбрать тот вариант, к которому привыкли.

Преимущества:

Использует технологии безопасности Comodo для повышения защиты

Подчеркивает проверку SSL-сертификатов для безопасного серфинга

Поддерживает расширения и приложения для Chrome

Недостатки:

Меньше возможностей для кастомизации по сравнению с другими браузерами

Доступность: для Windows (бесплатно).

Comodo Dragon Browser (фото: MakeUseOf)

Brave Browser

Браузер Brave - еще один отличный вариант с простым интерфейсом. Он выделяется тем, что уделяет внимание как конфиденциальности, так и скорости работы.

Brave по умолчанию блокирует нежелательные объявления и трекеры, уменьшая объем данных, которые собирают сайты о пользователях. Дополнительно он предлагает функции, повышающие уровень безопасности, такие как HTTPS Everywhere и блокировка скриптов.

Еще одна интересная особенность - программа Brave Rewards, которая позволяет пользователям добровольно просматривать рекламу, уважающую их конфиденциальность, и получать за это вознаграждение в криптовалюте. Однако подход Brave к рекламе вызвал неоднозначную реакцию как среди пользователей, так и в индустрии.

Преимущества:

Блокировка рекламы и трекеров по умолчанию для улучшенной конфиденциальности

Улучшенные функции безопасности, включая HTTPS Everywhere

Подходит для заработка криптовалюты

Недостатки:

Спорный подход к рекламе и способам монетизации

Меньшая пользовательская база по сравнению с основными браузерами

Доступность: Windows, Mac, Android, iOS (бесплатно).

DuckDuckGo

Браузер DuckDuckGo зарекомендовал себя как один из лучших выборов для пользователей, которые заботятся о конфиденциальности. Он оснащен множеством функций для защиты личных данных.

Браузер автоматически блокирует сторонние файлы cookie, рекламные трекеры и всплывающие окна о согласии на использование файлов cookie.

Кроме того, он использует собственную конфиденциальную поисковую систему для поиска в интернете. Одной из уникальных функций является специальный сервис переадресации электронной почты, который автоматически блокирует трекеры в письмах. Как и у других браузеров, у DuckDuckGo есть свои плюсы и минусы.

Преимущества:

Функции конфиденциальности включены по умолчанию

Удобный пользовательский интерфейс

Включает сервис для блокировки трекеров в электронной почте

Недостатки:

Не поддерживает расширения

Ранее заключал соглашение с Microsoft, позволяя не блокировать трекеры компании

Доступность: Windows, Mac, Android, iOS (бесплатно).

DuckDuckGo (фото: MakeUseOf)