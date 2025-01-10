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Анонимность в один клик. 5 бесплатных браузеров, которые полностью конфиденциальны

5 бесплатных браузеров, которые сохранят вашу конфиденциальность в интернете (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Интернет полон угроз для вашей приватности: сайты собирают данные, рекламные трекеры следят за каждым шагом, а многие сервисы навязывают ненужные куки. Но защитить себя проще, чем кажется - достаточно выбрать правильный браузер.

Про 5 бесплатных браузеров, которые помогают скрыть вашу активность в сети и обеспечивают высокую степень анонимности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf.

Tor Browser 

Сеть Tor имеет одну простую цель: анонимный просмотр. Это лучший приватный веб-браузер, а также отличный для доступа к темной сети. Сеть Tor направлена на защиту местоположения пользователя, истории просмотров, личных данных и онлайн-сообщений от людей или ботов, которые выполняют анализ сетевого трафика. 

Для доступа к сети Tor необходимо использовать браузер Tor. Он настолько безопасен, что его использует ВМС США для сбора разведывательной информации.  

Tor также используется правоохранительными органами, которые хотят посещать сайты, не оставляя в логах правительственные IP-адреса. Он доступен для всех основных операционных систем, таких как Windows, Mac, Android, iOS и Linux. 

Однако есть и некоторые недостатки при использовании браузера Tor. Для большинства пользователей главной проблемой является скорость.  

Поскольку ваш трафик идет по извилистому маршруту, ваш опыт поиска в интернете не будет таким быстрым. Если у вас хорошее соединение, это может не быть проблемой, но, если ваша скорость интернета медленная, использование Tor может стать неудобным. 

Преимущества: 

  • Сильные функции анонимности и конфиденциальности 
  • Многослойное шифрование для усиленной безопасности 
  • Возможность доступа к темной сети и заблокированным сайтам 

Недостатки: 

  • Медленная скорость серфинга из-за нескольких реле 
  • Потенциальные проблемы совместимости с некоторыми сайтами 

Доступность: Windows, Mac, Android, iOS (бесплатно).

Epic Browser 

Epic Browser не использует специализированную сеть типа Tor, но сразу отключает множество распространенных способов компрометации вашей конфиденциальности при поиске в интернете. 

Например, этот бесплатный приватный браузер не сохраняет вашу историю; в нем отсутствует предварительное кэширование DNS, не допускаются сторонние cookies, отсутствуют веб- и DNS-кэши, а также функция автозаполнения. 

Браузер автоматически удаляет все связанные базы данных, предпочтения, данные Pepper, а также cookies из Flash и Silverlight при закрытии сессии. 

Epic Browser также защищает пользователей от новых угроз и вредоносных программ, таких как сканеры отпечатков пальцев, скрытый майнинг криптовалют, ультразвуковые сигналы и многое другое. Он доступен для всех основных операционных систем. 

Преимущества: 

  • Надежные функции конфиденциальности, включая блокировку рекламы и трекеров 
  • Шифрованный прокси для повышения анонимности 
  • Удобный интерфейс для комфортного серфинга 

Недостатки: 

  • Ограниченная поддержка расширений по сравнению с популярными браузерами 
  • Меньшая пользовательская база, что может привести к менее полному уровню поддержки 

Доступность: Windows/Mac, Android, iOS (бесплатно). 

Epic Browser (фото: MakeUseOf)

SRWare Iron Browser 

Если вы используете Google Chrome, то SRWare Iron покажется вам знакомым, поскольку он основан на открытом проекте Chromium, а значит, многие элементы интерфейса выглядят похожими. 

Основное отличие между Chrome и SRWare Iron заключается в защите данных. Эксперты критиковали Chrome за использование уникального идентификатора пользователя (Unique User ID), благодаря которому Google получает информацию о вашей активности каждый раз, когда вы начинаете сессию.  

SRWare Iron удаляет этот идентификатор и устраняет другие проблемы конфиденциальности, такие как автоматические поисковые подсказки. Это делает SRWare Iron отличным выбором для приватного серфинга в интернете. 

Преимущества: 

  • Удаляет функции, нарушающие конфиденциальность, которые присутствуют в Google Chrome 
  • Обеспечивает привычный интерфейс для пользователей Chrome 
  • Поддерживает расширения и приложения для Chrome 

Недостатки: 

  • Зависит от обновлений безопасности Chromium 
  • Возможен сбор данных сторонними расширениями 

Доступность: Windows/Mac, Android (бесплатно). 

SRWare Iron Browser (фото: MakeUseOf)

Comodo Dragon Browser 

Браузер Comodo не может сравниться с Tor Browser в плане анонимности, но у него есть встроенные инструменты, которые сделают ваш серфинг в интернете более безопасным. 

Прежде всего, этот браузер автоматически блокирует трекинг, файлы cookie и шпионские скрипты. Он оснащен встроенной технологией проверки доменов, которая моментально разделяет надежные и слабые SSL-сертификаты. Кроме того, Comodo использует антивирусный пакет Comodo для защиты от программ-вымогателей, вирусов и других угроз. 

Как и SRWare Iron, Comodo основан на движке Chromium, что делает его переход простым для пользователей Chrome. Он доступен в двух версиях: одна выглядит как Chrome, а другая - как Firefox. Вы можете выбрать тот вариант, к которому привыкли. 

Преимущества: 

  • Использует технологии безопасности Comodo для повышения защиты 
  • Подчеркивает проверку SSL-сертификатов для безопасного серфинга 
  • Поддерживает расширения и приложения для Chrome 

Недостатки: 

  • Меньше возможностей для кастомизации по сравнению с другими браузерами 

Доступность: для Windows (бесплатно). 

Comodo Dragon Browser (фото: MakeUseOf)

Brave Browser 

Браузер Brave - еще один отличный вариант с простым интерфейсом. Он выделяется тем, что уделяет внимание как конфиденциальности, так и скорости работы.  

Brave по умолчанию блокирует нежелательные объявления и трекеры, уменьшая объем данных, которые собирают сайты о пользователях. Дополнительно он предлагает функции, повышающие уровень безопасности, такие как HTTPS Everywhere и блокировка скриптов. 

Еще одна интересная особенность - программа Brave Rewards, которая позволяет пользователям добровольно просматривать рекламу, уважающую их конфиденциальность, и получать за это вознаграждение в криптовалюте. Однако подход Brave к рекламе вызвал неоднозначную реакцию как среди пользователей, так и в индустрии. 

Преимущества: 

  • Блокировка рекламы и трекеров по умолчанию для улучшенной конфиденциальности 
  • Улучшенные функции безопасности, включая HTTPS Everywhere 
  • Подходит для заработка криптовалюты 

Недостатки: 

  • Спорный подход к рекламе и способам монетизации 
  • Меньшая пользовательская база по сравнению с основными браузерами 

Доступность: Windows, Mac, Android, iOS (бесплатно). 

DuckDuckGo 

Браузер DuckDuckGo зарекомендовал себя как один из лучших выборов для пользователей, которые заботятся о конфиденциальности. Он оснащен множеством функций для защиты личных данных. 

Браузер автоматически блокирует сторонние файлы cookie, рекламные трекеры и всплывающие окна о согласии на использование файлов cookie. 

Кроме того, он использует собственную конфиденциальную поисковую систему для поиска в интернете. Одной из уникальных функций является специальный сервис переадресации электронной почты, который автоматически блокирует трекеры в письмах. Как и у других браузеров, у DuckDuckGo есть свои плюсы и минусы. 

Преимущества: 

  • Функции конфиденциальности включены по умолчанию 
  • Удобный пользовательский интерфейс 
  • Включает сервис для блокировки трекеров в электронной почте 

Недостатки: 

  • Не поддерживает расширения 
  • Ранее заключал соглашение с Microsoft, позволяя не блокировать трекеры компании 

Доступность: Windows, Mac, Android, iOS (бесплатно). 

DuckDuckGo (фото: MakeUseOf)

Раньше мы писали про 11 лучших программ и приложений для защиты вашей конфиденциальности.

А еще у нас есть материал о том, как быстро и легко включить расширения на разных браузерах, если вы находитесь в режиме инкогнито.

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