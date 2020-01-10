Аномальна зима: з'явилися вражаючі фото тварин Чорнобиля

У Чорнобильській зоні тварини відпочивають від людей
У Чорнобильській зоні відчуження помітили тварин, які чудово себе почувають без людей. Нові фото фауни з'явилися на Facebook-сторінці "Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного заповідника".
Ще 9 січня в заповіднику місцями лежав сніг, а фотографу вдалося засняти орлана-білохвоста, що сидить на тонкій гілці верхівки дерева.
На околиці лісу неспішно прогулювався лось, який дивився прямо в камеру порушника його спокою.
Аномально тепла зима сприяє тому, що у заповіднику почали розпускатися "котики".
"Трохи снігу, січневих "котиків" і орлана білохвоста вам в стрічку", - підписані знімки.
Природа в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Але вже 10 січня, сніг розтанув, в заповіднику, як і в багатьох областях України накрапав дощ.
"За вікном мрячить січневий дощик, - написано під фото.
Природа в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Варто відзначити, що лось в Чорнобильській зоні відчуження - давно звична справа. Але у Києві є свій лось, який другий місяць поспіль спокійно з'являється на проспекті Науки в Голосіївському районі, а зоозахисники ніяк не можуть його відловити.