Аномальная погода с перепадами: синоптик удивила прогнозом на весну

Теплое окончание зимы

По словам специалиста, уже сейчас видно, что эта зима стала значительно теплее предыдущих. В январе температура воздуха была на 1-5 градусов выше нормы, а на Прикарпатье и Закарпатье - даже на 5-6 градусов выше нормы.

"Причиной такой аномально теплой погоды стала смена климата, обусловленная людской деятельностью, особенности атмосферной циркуляции, которые наблюдались в северном полушарии. К таким процессам относятся Северное колебание, которое уже третий год находится в отрицательной фазе - Ла Ниньо и влияет на погоду многих регионов, и Украине тоже", - поясняет синоптик.

Она добавила, что уже в начале лета Северное колебание может перейти в фазу Ель-Ниньо, которая обусловит уже совсем другие процессы в северном полушарии. Влияние Ла-Ниньо на глобальную атмосферную циркуляцию еще будет сохраняться до конца февраля и в начале весны. Поэтому, последний месяц зимы вероятнее всего тоже будет теплее климатической нормы на 2-3 градуса.

А что ждать весной?

По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов весна в Украине ожидается теплой.

"Средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 градуса. Такие же аномалии ожидаются и для средней за месяц температуры воздуха. Такая температура в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов", - прогнозирует Вера Балабух.

Он отмечает, что стратосферное потепление, которое сейчас начало развиваться, может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы и будет способствовать заливам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны.