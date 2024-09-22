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Анна Кошмал феерично объявила беременности. Первое видео с животиком

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Анна Кошмал поделилась с фанами радостной новостью. Оказалось, что звезда ждет второго ребенка, и живот уже немалый. Ей удалось скрывать беременность на ранних сроках, а теперь она порадовала сеть феерическим видео.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Кошмал.

Кошмал объявила о беременности

Актриса решила рассказать о радостном событии довольно оригинально. Она устроила зажигательные танцы, но почти до конца видео прятала живот под объемной рубашкой.

Только на последних кадрах она сняла верхнюю одежду и показала, что скрывала от фанов, на камеру. Кошмал позировала в боди и нежно гладила свой живот.

Кошмал беременная (скриншоты)

"Теперь у меня есть отличная отмазка, чтобы съесть двойную порцию всего", - пошутила Анна.

 

Видео с беременной Кошмал приятно удивило фанатов. В комментариях они поздравляют актрису с радостным событием. Также пользователи пишут:

  • "Це, напевно, найкраща розповідь вагітність, яку я коли-небудь бачила. Це було круто. Вітаю"
  • "Радію, що класно себе почуваєш в цей магічний період. Нехай він проходить також драйвово"
  • "Клас, вітання!"
  • "Вітаю вас! Міцного здоров'я вам та дитинці! Мирного неба"
  • "Вітаю, дорогенька. Хай все пройде легко"
  • "Це неймовірно".

Что известно о личной жизни Кошмал

Напомним, актриса замужем. Она тщательно скрывает личную жизнь. Но известно, что у актрисы есть сын - она родила первенца в 2018 году. Мальчика назвали Михаилом.

Сын Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Мужа Кошмал зовут Иван, он работает в кино. Актриса познакомилась с ним на съемочной площадке. И вместе они уже много лет. Свадьба Кошмал и ее избранника состоялась в 2017 году.


Свадьба Кошмал Сын Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

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