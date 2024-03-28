Анимационный фильм "Мариуполь. Сто ночей" покажут на выставке "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных"

В субботу, 30 марта, в Музее истории города Киева состоится показ анимационного короткометражного фильма "Мариуполь. Сто ночей" в рамках выставки ГОЛОСЫ, которая открыла мультимедийное пространство музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова с артинсталляцией от GOGOLFEST.

Об этом говорится в сообщении музея.

Перед показом креативный продюсер фильма и выставки Андрей Палатный из GOGOLFEST проведет кураторскую экскурсию по выставке.

"Мариуполь. Сто ночей" - история девочки Алисы, которая просыпается от взрывов и пытается выжить в пылающем городе. Ради спасения она должна пройти через разрушенные улицы на встречу неизвестному... Вернувшись в украинский Мариуполь уже пожилой женщиной, она вспоминает пережитое.

Четырехлетняя Алиса из Мариуполя стала прототипом героини. Девочка оставалась в окруженном городе все время, а последние недели его защиты была на "Азовстале", при эвакуации ее разлучили с мамой. В фильме использованы фрагменты дневника 9-летнего Егора Кравцова, пережившего обстрелы города.

Фильм посвящен городу и его защитникам. Памяти всех детей, пострадавших или погибших во время российского вторжения в Украину.

Лента получила престижные награды на кинофестивалях в США, Польше, Словакии, Хорватии, Греции, в Украине признана лучшим анимационным фильмом Национальной премии кинокритиков "Киноколо" и на фестивале LINOLEUM; получила гран-при на Международном кинофестивале "Бруковка", специальное отличие жюри Киевского международного кинофестиваля KISFF.

Фильм был квалифицирован на соискание премии Американской киноакадемии за лучшую анимационную короткометражную ленту 2024 года.

Когда : 30 марта

- 15:00 - кураторская экскурсия

- 16:00 - показ и обсуждение "Мариуполь. Сто ночей"

Где : Музеи истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7

Вход свободный.