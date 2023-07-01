Ани Лорак показала себя в вышиванке, а Стерненко "похвалил"

Ани Лорак решила вспомнить о том, что она украинка, но не словами поддержки, а архивным фото. На нем она, совсем еще юная певица, позирует в вышиванке. Само собой на артистку-запроданку полились тонны хейта.
Фотографиями Лорак поделилась в своем Instagram.
На кадре, сделанном недавно, артистка позирует с вьющимися волосами - такие у нее от природы. Второй кадр - та же самая прическа. Вероятно, именно совпадение причесок хотела продемонстрировать певица, но она не учла наряд, в котором она на старом фото.
Это - украинская вышиванка, моральное право демонстрировать которую певица потеряла уже давно.
"Тогда и сейчас. А у вас есть подобные снимки?" - написала артистка.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Интересно, что на этот раз Ани Лорак не закрыла комментарии под сообщением. Раньше она постоянно это делала, ведь получает немало критики за свою предательскую позицию.
Напомним, что Ани Лорак в России заподозрили в том, что она донатит на ВСУ и отменили ряд концертов.
После этого украинские публичные люди начали намеренно обращаться к Каролине, "как к своей", чтобы усилить впечатление, что певица действительно поддерживает Вооруженные силы Украины. В частности, Сергей Притула начал благодарить певицу "за приобретенные дроны".
В этот раз "одобрительные слова" под постом Лорак написал Сергей Стерненко.
"Наша пташка!" - отметил он.
А другие украинцы в комментариях "искренне благодарили" ее за помощь:
Между тем сама Ани Лорак не так давно решила дать откровенное интервью и оправдывается, что она Украине не помогает.