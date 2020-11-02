Ангіна або COVID-19? Що терміново робити при високій температурі

Поради медика при високій температурі (фото: РБК-Україна)

Медик повідомив, що необхідно зробити насамперед при високій температурі

Що робити, якщо у вас різко піднялася температура тіла? На це питання відповів український медик Тарас Жиравецький. Першим ділом він рекомендує упевнитися, що у вас не ангіна, гайморит або запалення нирок. Для цього потрібно виключити всі симптоми цих захворювань, а потім зробити тест на COVID-19. Якщо він підтвердився - потрібно прийняти без паніки цей факт.

"Бачу кожен день таку картину, що дорослі люди, які мають всі симптоми ковіду, зробили ПЛР-тест і він позитивний, зробили КТ, де є ознаки вірусної пневмонії і заперечують те, що у них може бути ковід", - написав лікар на Facebook.

Жиравецький дуже радить відключити паніку і першим ділом при високій температурі дзвонити своєму сімейному лікареві.

"Рекомендую відразу після того, як у вас піднялася температура переходити на останній етап і дзвонити лікарю, це ж зекономить час і нерви, а про те, що робити на етапі діагностики, лікування і після ковіду дивіться в моїх відео і читайте в постах", - повідомив медик.

Доктор зазначив, що необхідно тверезо оцінювати ситуацію і не займатися самолікуванням, і найголовніше - не панікувати, навіть якщо пульсоксиметр показує цифру 94.

Як ми писали раніше, Тарас Жиравецький назвав головну умову і нові терміни закінчення епідемії COVID-19 в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі спростували найпоширеніші міфи про коронавірусі.