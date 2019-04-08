Анджеліна Джолі закрутила роман з голлівудською зіркою: Бред Пітт бідкається

Анджеліна Джолі закрутила новий роман - її обранцем став знаменитий актор Колін Фаррелл.

Як пишуть західні таблоїди, Джолі останнім часом стали все частіше помічати в компанії одного з найкрасивіших та найсексуальніших чоловіків планети за версією журналів People і Company.

Цікаво, що за відомостями видання The Globe, Анджеліна і Колін вже зустрічалися раніше. Іскра між голлівудськими зірками спалахнула в 2003 році, коли вони разом брали участь у зйомках знаменитої картини Олівера Стоуна "Александр".

Анджеліна Джолі (фото: wikipedia.org)

З достовірних джерел стало відомо, що знаменитості вирішили відновити відносини кілька місяців тому.

"Кожен з них пройшов довгий шлях з тих божевільних днів, коли вони в останнє були разом. Колін зовсім змінився (у минулому актор страждав від пристрасті до алкоголю і наркотиків - ред.). Він дуже порядна людина... Анджеліна ж завжди отримує те, що захоче, і не можна заперечувати, що між ними є хімія", - розповів один з друзів Джолі виданню RadarOnline.com.

Колін Фаррелл (фото: wikipedia.org)

У теж час в оточенні Анджеліни говорять, що її колишній чоловік Бред Пітт дуже стурбований новим романом колишньої дружини. Кажуть, що Пітт категорично не хоче бачити Фаррелла поруч зі своїми дітьми, так як боїться, що Колін може "зірватися" і справити згубний вплив на спадкоємців Бреда і Анджеліни.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт (фото: wikipedia.org)

Раніше ми писали про те, що Джолі вийшла у світ з усіма шістьма дітьми - зіркове сімейство відвідало показ картини "Хлопчик, який приборкав вітер" в Нью-Йорку.