Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі вперше прокоментувала розлучення з не менш популярним американським актором Бредом Піттом. Знаменитість поділилася, що їй насправді було дуже боляче, вона не могла себе впізнати, "стала маленькою й нікчемною". Про це вона розповіла у нещодавньому інтерв'ю.

Джолі зізналася, що перестала впізнавати себе після розриву з актором.

"Я не знаю, в чому моя доля, але я впевнена, що зараз перебуваю в перехідному стані, повертаюся до себе справжньої. Тому що до кінця наших відносин з Бредом і після розриву з ним я була втраченою. Я себе не впізнавала. Я стала маленькою, незначною, навіть якщо це не було помітно з боку. Я відчувала глибокий, сильний біль", - зізналася актриса.

У той же час Джолі запевняє, що їй було цікаво доторкнутися до цього почуття.

"Зрештою, це і означає бути людиною. У той же період у мене почалися проблеми зі здоров'ям: такі речі спускають з небес на землю і нагадують, як тобі пощастило просто бути живим. Цей урок я хочу передати своїм дітям: ідею оновлення, можливості повернути собі радість життя. Мені довелося шукати радість заново", - поділилася Джолі.

Анджеліна Джолі вперше прокоментувала розлучення з Бредом Піттом (facebook.com/angelinajoliegoddess)

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі, яка виховує трьох рідних та трьох прийомних дітей, хоче знову стати мамою. Голлівудська актриса, не так давно пережила крах шлюбу з Бредом Піттом готується до усиновлення сьомої дитини.

За інформацією видання RadarOnline, 44-річна Джолі вже давно планувала нове усиновлення. Але воно було відкладено до того моменту, поки старший син - 18-річний Меддокс не покине рідний дім. Хлопчик поїхав вчитися в коледж в Південну Корею.

"Це (усиновлення. - Ред.) було у роботі деякий час, але вона зупинила його до тих пір, поки Меддокс офіційно не покине будинок", - розповів виданню інсайдер.