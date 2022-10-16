Андрей Данилко продает знаменитый Rolls-Royce Фредди Меркьюри: сколько стоит этот автомобиль

Rolls-Royce Silver Shadow 1974, который ранее принадлежал легендарному солисту группы Queen Фредди Меркьюри, появился на аукционе RM Sotheby`s. Имя нынешнего владельца не указано, однако в описании сказано, что автомобиль был куплен в 2013 году у сестры музыканта Кашмиры.

Автомобиль принадлежал Фредди Меркьюри с 1979 года. Сам он за рулем не ездил и пользовался услугами водителя. Кроме Меркьюри на этом автомобиле ездили многие известные звезды.

После смерти Фредди Меркьюри в 1991 году машина досталась в наследство его сестре Кашмире. Насколько известно, она не пользовалась автомобилем и продала его на аукционе в 2013 году.

Фото: rmsothebys.com

В одном из интервью назад Андрей Данилко признался, что купил автомобиль Rolls-Royce, который принадлежал солисту Queen. Но ввезти автомобиль в Украину он так и не смог - из-за проблем с растаможкой. Поэтому Данилко пришлось все эти годы оплачивать место на парковке в Лондоне.

Фото: rmsothebys.com

На тот момент автомобиль стоил 74 600 фунтов (по курсу 2013 года - 120 тысяч долларов). Сейчас машина снова появилась на аукционе и ее стоимость может быть намного выше - на сайте указано, что стартовая цена от 200 тысяч фунтов стерлингов.

Модель не является эксклюзивной или редкой - в 1974 году таких Rolls-Royce было выпущено много. Однако у этого автомобиля есть своя интересная история. Кроме того, автомобиль в отличном виде и на ходу.

Фото: rmsothebys.com

На то, что машина принадлежит украинскому владельцу, наталкивает также и то, куда пойдут вырученные деньги. В описании сказано, что все доходы от продажи этого автомобиля пойдут в Superhumans Center - это благотворительная организация, созданная для оказания помощи украинцам.

Клиника этой организации находится во Львовской области, и проект был создан в рамках действующей больницы для дальнейшего протезирования и реабилитации пострадавших в войне взрослых и детей. Первых пациентов планируют принять уже в январе 2023 года.