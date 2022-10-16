Андрей Данилко продает знаменитый Rolls-Royce Фредди Меркьюри: сколько стоит этот автомобиль

Андрей Данилко решил продать свой автомобиль Фредди Меркьюри. Rolls-Royce 1947 года выпуска был приобретен в 2013 году у сестры легендарного музыканта Кашмиры.
Сколько стоит этот автомобиль и куда пойдут средства от его продажи - читайте в материале ниже.
Rolls-Royce Silver Shadow 1974, который ранее принадлежал легендарному солисту группы Queen Фредди Меркьюри, появился на аукционе RM Sotheby`s. Имя нынешнего владельца не указано, однако в описании сказано, что автомобиль был куплен в 2013 году у сестры музыканта Кашмиры.
Автомобиль принадлежал Фредди Меркьюри с 1979 года. Сам он за рулем не ездил и пользовался услугами водителя. Кроме Меркьюри на этом автомобиле ездили многие известные звезды.
После смерти Фредди Меркьюри в 1991 году машина досталась в наследство его сестре Кашмире. Насколько известно, она не пользовалась автомобилем и продала его на аукционе в 2013 году.
Фото: rmsothebys.com
В одном из интервью назад Андрей Данилко признался, что купил автомобиль Rolls-Royce, который принадлежал солисту Queen. Но ввезти автомобиль в Украину он так и не смог - из-за проблем с растаможкой. Поэтому Данилко пришлось все эти годы оплачивать место на парковке в Лондоне.
Фото: rmsothebys.com
На тот момент автомобиль стоил 74 600 фунтов (по курсу 2013 года - 120 тысяч долларов). Сейчас машина снова появилась на аукционе и ее стоимость может быть намного выше - на сайте указано, что стартовая цена от 200 тысяч фунтов стерлингов.
Модель не является эксклюзивной или редкой - в 1974 году таких Rolls-Royce было выпущено много. Однако у этого автомобиля есть своя интересная история. Кроме того, автомобиль в отличном виде и на ходу.
Фото: rmsothebys.com
На то, что машина принадлежит украинскому владельцу, наталкивает также и то, куда пойдут вырученные деньги. В описании сказано, что все доходы от продажи этого автомобиля пойдут в Superhumans Center - это благотворительная организация, созданная для оказания помощи украинцам.
Клиника этой организации находится во Львовской области, и проект был создан в рамках действующей больницы для дальнейшего протезирования и реабилитации пострадавших в войне взрослых и детей. Первых пациентов планируют принять уже в январе 2023 года.
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