Андрій Данилко шокував своїм зовнішнім виглядом: схуд і помолодшав до невпізнання

Так, на знімку Андрій зображений за лаштунками концерту "Дизель Шоу" в Палаці "Україна". Разом з українцем стоїть знаменита співачка Лайма Вайкуле.

В руках у Данилка келих з шампанським, у Лайми-пляшка. Андрій, як завжди, постав у чорній кепці, а також чорних футболці, брюках і пальто. Але не побачити його квітучий вигляд просто неможливо.

Андрій Данилко помітно схуд і помолодшав (фото: instagram.com/v_serduchka)

Шанувальники в захваті

У коментарях фанати Андрія зробили йому безліч компліментів.

Постройнел, покращав! Лайма, як завжди, просто відвалилася як прекрасна.

Вау! Андрій, а ви вже майже у мети-постройнелі, покращали, помолодшали. Скоро Джастін буде вам заздрити.

Як же Андрій добре виглядає. Дуже сексі.

Такий молодий!

Андрій, Відкрийте секрет: роки йдуть вперед, а ви все молодієте.

Нагадаємо, що раніше артист скаржився на проблеми зі здоров'ям і це дуже злякало фанатів. Данилко говорив, що у нього збилися біоритми і він переплутав день з ніччю. Мабуть, зараз все налагодилося і зовнішній вигляд зірки тому підтвердження.