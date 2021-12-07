RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Андрій Данилко шокував своїм зовнішнім виглядом: схуд і помолодшав до невпізнання

Автор: Людмила Жукова

Андрій Данилко-улюбленець української публіки і він продовжує дивувати. Цього разу артист вразив своїм зовнішнім виглядом. Він помітно схуд і помолодшав.

А доказ цього можна побачити на сторінці в Instagram Вєрки Сердючки.

Так, на знімку Андрій зображений за лаштунками концерту "Дизель Шоу" в Палаці "Україна". Разом з українцем стоїть знаменита співачка Лайма Вайкуле.

В руках у Данилка келих з шампанським, у Лайми-пляшка. Андрій, як завжди, постав у чорній кепці, а також чорних футболці, брюках і пальто. Але не побачити його квітучий вигляд просто неможливо.

Андрій Данилко помітно схуд і помолодшав (фото: instagram.com/v_serduchka)

Шанувальники в захваті

У коментарях фанати Андрія зробили йому безліч компліментів.

  • Постройнел, покращав! Лайма, як завжди, просто відвалилася як прекрасна.
  • Вау! Андрій, а ви вже майже у мети-постройнелі, покращали, помолодшали. Скоро Джастін буде вам заздрити.
  • Як же Андрій добре виглядає. Дуже сексі.
  • Такий молодий!
  • Андрій, Відкрийте секрет: роки йдуть вперед, а ви все молодієте.

Нагадаємо, що раніше артист скаржився на проблеми зі здоров'ям і це дуже злякало фанатів. Данилко говорив, що у нього збилися біоритми і він переплутав день з ніччю. Мабуть, зараз все налагодилося і зовнішній вигляд зірки тому підтвердження.

Нагадаємо, що Андрій Данилко розповів про перенесений COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Данилко