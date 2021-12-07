Андрей Данилко шокировал своим внешним видом: похудел и помолодел до неузнаваемости

Андрей Данилко - любимец украинской публики и он продолжает удивлять. На этот раз артист поразил своим внешним видом. Он заметно похудел и помолодел.
А доказательство этого можно увидеть на странице в Instagram Верки Сердючки.
Так, на снимке Андрей запечатлен за кулисами концерта "Дизель Шоу" во Дворце "Украина". Вместе с украинцем стоит знаменитая певица Лайма Вайкуле.
В руках у Данилко бокал с шампанским, у Лаймы - бутылка. Андрей, как обычно, предстал в черной кепке, а также черных футболке, брюках и пальто. Но не увидеть его цветущий вид просто невозможно.
В комментариях фанаты Андрея сделали ему множество комплиментов.
Напомним, что ранее артист жаловался на проблемы со здоровьем и это очень испугало фанатов. Данилко говорил, что у него сбились биоритмы и он перепутал день с ночью. Видимо, сейчас все наладилось и внешний вид звезды тому подтверждение.
Напомним, что Андрей Данилко рассказал о перенесенном COVID.