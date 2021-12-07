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Андрей Данилко шокировал своим внешним видом: похудел и помолодел до неузнаваемости

Автор: Людмила Жукова

Андрей Данилко - любимец украинской публики и он продолжает удивлять. На этот раз артист поразил своим внешним видом. Он заметно похудел и помолодел.

А доказательство этого можно увидеть на странице в Instagram Верки Сердючки.

Так, на снимке Андрей запечатлен за кулисами концерта "Дизель Шоу" во Дворце "Украина". Вместе с украинцем стоит знаменитая певица Лайма Вайкуле.

В руках у Данилко бокал с шампанским, у Лаймы - бутылка. Андрей, как обычно, предстал в черной кепке, а также черных футболке, брюках и пальто. Но не увидеть его цветущий вид просто невозможно.

Андрей Данилко заметно похудел и помолодел (фото: instagram.com/v_serduchka)

Поклонники в восторге

В комментариях фанаты Андрея сделали ему множество комплиментов.

  • Постройнел, похорошел! Лайма, как всегда, просто отвал башки как прекрасна.
  • Вау! Андрей, а вы уже почти у цели - постройнели, похорошели, помолодели. Скоро Джастин будет вам завидовать.
  • Как же Андрей хорошо выглядит. Очень секси.
  • Такой молодой!
  • Андрей, откройте секрет: годы идут вперед, а вы все молодеете.

Напомним, что ранее артист жаловался на проблемы со здоровьем и это очень испугало фанатов. Данилко говорил, что у него сбились биоритмы и он перепутал день с ночью. Видимо, сейчас все наладилось и внешний вид звезды тому подтверждение.

Напомним, что Андрей Данилко рассказал о перенесенном COVID.

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Андрей Данилко