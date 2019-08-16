Андрій Данилко підкорив Південну Корею зі своїми "дітьми"

Підопічні Андрія Данилко на шоу Х-Фактор, учасники Нацвідбору на Євробачення 2018 група Mountain Breeze повернулася в Україну з промо-туру по Південній Кореї. У Сеул українці були запрошені виступити головним хедлайнером на відкритті 22-ій всесвітній конференції World Remnant Conference 2019.

"Ми були дуже раді познайомитися з учасниками колективу Mountain Breeze ще в минулому році, коли вони відкривали конференцію перший раз. За минулий рік, група стала звучати ще краще. Наша команда була дуже рада запросити Mountain Breeze виступити знову. Зал був просто у захваті, що зайвий раз підкреслює те, що музика не знає кордонів!" - зізнався організатор WRC 2019 Йевон Чи.

На конференції понад 20 тис. осіб зі всього світу дуже тепло і радісно зустріли появу українського колективу на сцені. Таким чином, музиканти Mountain Breeze стали першими артистами з України, які представили свою країну на цьому заході в Сеулі.

Mountain Breeze в Сеулі

"Це величезна честь представляти свою країну на заході такого рівня. Південна Корея стала для нас чи не найяскравішим спогадом цього літа. Дуже приємно усвідомлювати, що нашу музику настільки високо цінують так далеко від дому!" - розповів фронтмен гурту Олександр Біляк.

Mountain Breeze в Кореї

Нагадаємо, що продюсером Mountain Breeze є їх земляк, всесвітньо популярний артист Андрій Данилко. Їх співпраця почалася на шоу Х-Фактор 7. Під час першого прямого ефіру Данилко навіть сказав, що на виступах Mountain Breeze відчуває себе, "як мама на ранку своїх дітей".

По закінченні проекту Данилко продовжив співпрацювати з музикантами. Під його керівництвом полтавський колектив випустив один альбом і кілька синглів, що стали популярними не тільки в Україні, але і за кордоном.

Mountain Breeze на Х-Факторі 7

Зараз Mountain Breeze старанно готують до виходу відразу кілька нових релізів. Більш того, вперше за всю історію існування групи шанувальникам доведеться почути пісню не англійською мовою. Якою? Це музиканти воліють тримати в таємниці.

Mountain Breeze та Андрій Данилко (фото: facebook.com/mbreezeofficial)

Раніше ми писали про те, що Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки здивував шанувальників своїм новим вбранням.