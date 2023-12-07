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Андре Тан рассказал, в каких цветах нельзя встречать Новый год 2024 (фото)

Андре Тан рассказал, в чем не стоит встречать Новый год (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский дизайнер и модельер Андре Тан рассказал, в чем не стоит встречать Новый год 2024 года. Все связано с символом 2024 года - Зеленым Драконом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instgaram дизайнера.

По словам эксперта, покровитель грядущего года любит роскошь и богатство. Поэтому не стоит праздновать Новый год в пижаме.

Также стоит отказаться от старых вещей или тех, которые вы взяли взаймы.

Дизайнер также рассказал, какие цвета лучше избегать в своих новогодних образах. Это для того, чтобы не навлечь неудачу в новый год.

Ранее Андре Тан называл главные тренды зимы 2024.

Также модельер рассказывал, кто не вернул ему большую сумму денег.

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Андре ТанНовый год