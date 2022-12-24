Андре Тан подвел модные итоги 2022 года: какие образы стали самыми популярными

2022 год подходит к концу и обычно все люди подводят итоги того, что с ними произошло или что им удалось сделать за этот период. Это и сделал стилист Андре Тан, подведший модные итоги года и назвал тренды, которые останутся с нами в следующем году.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
По его словам, фэшн индустрия предложила очень много трендов в этом году.
"Было очень сложно выделить несколько, но я подобрал самые значимые", - говорит Андре Тан.
Брюки карго
Это свободные штаны в стиле милитари ворвались в фэшн мира в этом году. Они удобны, практичны и выглядят очень эффектно, из-за своей грубости на женской фигуре.
Также их свободный крой, базовые оттенки, большая фурнитура и карманы действительно привлекают, и потому неудивительно, что они стали одной из базовых вещей в гардеробе многих.
Тотал лук
Монохромные образы или тотал луки нашли множество применений в этом году как в повседневном стиле, так и в вечерних аутфитах. Все потому, что они выглядят эффектно и лаконично.
Такие луки не только об однотонных комбинациях, джинсовый и кожаный тотал луки являются не менее актуальными трендами.
Андре Тан говорит, что они будут популярны и в следующем году.
Анималистические принты
Животные принты - вне времени. Тигр был символом в этом году и это стало выдающимся фактором, особенно леопардовые, приобрели незаурядную популярность.
Костюмы свободного кроя
Фаворит многих стал костюм свободного кроя. Вместе с классическими костюмами, однобортными и двубортными жакетами, стали трендовыми модели креативного кроя - с асимметричными жакетами и необычными брюками.
"Тренд на маскулинный крой, который делает женские костюмы такими обольстительными, придавая изяществу и хрупкости женскому телу", - говорит стилист.
Вырезы
В этом году популярной стала модная тенденция на вырезы или cut-outs. Андре Тан говорит, что это проявление женственности.
Однако, особенно популярными стали луки с необычными вырезами, которые располагались в необычных местах одежды, имели сложную форму и выглядели оригинально.
Недавно Андре Тан рассказывал, что стоит одеть в новогоднюю ночь.
Также он показывал самую модную верхнюю одежду 2022-2023.