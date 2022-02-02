Анатолій Анатоліч розповів, як дітям отримати візу в США
Анатолій Анатоліч пояснив, як можна оформити для дітей візу в США. Український ведучий, який часто подорожує до Америки зі своєю сім'єю, і для молодшого сина теж зробив документ, поділився в цьому питанні практичними порадами.
Про це Анатоліч розповів 2 лютого у своєму Instagram у stories.
37-річний шоумен зізнався, що отримує масу повідомлень у "приватці" в мережі з розпитуваннями, як же дітям отримувати візу в США.
Також знаменитість додав у публікації скрін зі словами подяки від підписника, який скористався рекомендаціями ведучого і зміг отримати дозвільні документи на проживання в Штатах для своєї сім'ї.
Анатолій Анатоліч висловився про оформлення віз в США (фото: instagram.com/stories/anatoliyanatolich)
Зважаючи на таку зацікавленість темою віз в США серед користувачів мережі Анатоліч записав на відео розповідь, як це в цей час можна зробити.
Ситуація з візами в США
Він зазначив, що зараз в американському посольстві проводиться не багато нових співбесід, і їх переносять вже на весну.
"Є варіант отримати освітню візу на три роки - але це окрема історія. А візу отримати на 10 років поки що складно, через це, в першу чергу, зараз посольство працює в такому режимі", - описав Анатоліч загальну ситуацію.
Анатолій Анатоліч розповів, як отримати візу в США (фото: instagram.com/stories/anatoliyanatolich)
Як дітям зробити американську візу
Але ось для дітей з візою, наголошує ведучий, проблем немає - головне, щоб у когось у батьків була американська віза, і тоді дитині документ теж видадуть без зволікань. Причому навіть без співбесід.
Ось що для цього потрібно:
"Для цього потрібно просто через інтернет заповнити папери, сплатити внесок, відправити паспорти поштою - і вам повернуть паспорти вже з візами для ваших дітей", - розповів Анатоліч.
Телеведучий також додав, що їх син Ніл так отримав американську візу, коли йому було 3 тижні: "через тиждень у нього вже був паспорт, і через два тижні він ще отримав американську візу".
"Тому якщо у вас є діти, якщо у вас є американська віза, то ваші діти отримають її точно без проблем", - резюмував Анатоліч.
Анатолій Анатоліч розповів, як дітям зробити візу в США (фото: instagram.com/stories/anatoliyanatolich)
Раніше повідомлялося, що Анатолія Анатоліча обікрали в Майамі у США, і український ведучий розповів про інцидент.
Нагадаємо також, перед цим Анатолій Анатоліч розповів, як бути гідним батьком і стати прикладом для сина.