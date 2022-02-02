Анатолій Анатоліч розповів, як дітям отримати візу в США

Анатолій Анатоліч пояснив, як можна оформити для дітей візу в США. Український ведучий, який часто подорожує до Америки зі своєю сім'єю, і для молодшого сина теж зробив документ, поділився в цьому питанні практичними порадами.

Про це Анатоліч розповів 2 лютого у своєму Instagram у stories .

37-річний шоумен зізнався, що отримує масу повідомлень у "приватці" в мережі з розпитуваннями, як же дітям отримувати візу в США.

Також знаменитість додав у публікації скрін зі словами подяки від підписника, який скористався рекомендаціями ведучого і зміг отримати дозвільні документи на проживання в Штатах для своєї сім'ї.

Анатолій Анатоліч висловився про оформлення віз в США (фото: instagram.com/stories/anatoliyanatolich)

Зважаючи на таку зацікавленість темою віз в США серед користувачів мережі Анатоліч записав на відео розповідь, як це в цей час можна зробити.

Ситуація з візами в США

Він зазначив, що зараз в американському посольстві проводиться не багато нових співбесід, і їх переносять вже на весну.

"Є варіант отримати освітню візу на три роки - але це окрема історія. А візу отримати на 10 років поки що складно, через це, в першу чергу, зараз посольство працює в такому режимі", - описав Анатоліч загальну ситуацію.

Анатолій Анатоліч розповів, як отримати візу в США (фото: instagram.com/stories/anatoliyanatolich)

Як дітям зробити американську візу

Але ось для дітей з візою, наголошує ведучий, проблем немає - головне, щоб у когось у батьків була американська віза, і тоді дитині документ теж видадуть без зволікань. Причому навіть без співбесід.

Ось що для цього потрібно:

"Для цього потрібно просто через інтернет заповнити папери, сплатити внесок, відправити паспорти поштою - і вам повернуть паспорти вже з візами для ваших дітей", - розповів Анатоліч.

Телеведучий також додав, що їх син Ніл так отримав американську візу, коли йому було 3 тижні: "через тиждень у нього вже був паспорт, і через два тижні він ще отримав американську візу".

"Тому якщо у вас є діти, якщо у вас є американська віза, то ваші діти отримають її точно без проблем", - резюмував Анатоліч.

Анатолій Анатоліч розповів, як дітям зробити візу в США (фото: instagram.com/stories/anatoliyanatolich)