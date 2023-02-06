Аналитик рассказал, что будет с ценами на квартиры в Украине

Что будет с ценами на квартиры в Украине.

По словам эксперта, на текущие цены "влияют как снижение спроса, так и значительное понижение предложения".

"Однако тренд на восстановление положителен. По последним социологическим исследованиям, по состоянию на январь 2023, 45% вынужденных переселенцев уже вернулись домой. Это оживляет все рынки: как приобретение готового жилья, так и увеличение интереса к инвестициям в новостройки в январе 2023-го", – говорит Денис.

Также он отмечает, что изменение цен на квартиры зависит от успехов Вооруженных сил Украины на фронте.

"Наша полная победа и экономический рост могут стимулировать рост цен в городах с работой", – добавляет Судилковский.

В частности, обращает внимание эксперт, по данным ресурсов по поиску работы, количество вакансий сегодня составляет 60% от довоенного, а только за январь добавилось 15 тысяч новых рабочих мест, что является наибольшим приростом с начала вторжения.

Также стоит отметить, что сегодня цены на квартиры в Ужгороде (речь идет о трехкомнатных квартирах) в среднем на 1000 долларов выше, чем в Одессе.

То есть цены на квартиры в областях, которые ближе к границе с ЕС и удалены от зоны проведения активных боевых действий, вряд ли упадут в ближайшее время.