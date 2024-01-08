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Американцы тестируют "умные" ракеты StormBreaker. Чем они отличаются от обычных

Понедельник 08 января 2024 10:48
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Американцы тестируют "умные" ракеты StormBreaker. Чем они отличаются от обычных Авиаснаряды StormBreaker не боятся непогоды (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

"Умные" авиаснаряды StormBreaker от американской компании Raytheon позволяют уничтожать врага в условиях недостаточной видимости благодаря новейшим технологиям.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о StormBreaker и чем они отличаются от обычных ракет или авиабомб.

При подготовке материала были использованы следующие источники: RTX, Wikipedia.

Что известно о StormBreaker

Еще весной 2023 года американская компания Raytheon, являющаяся крупнейшим производителем управляемых ракет в мире, подписала контракт на поставку Воздушным силам США 1500 управляемых высокоточных авиаснарядов GBU-53/B StormBreaker стоимостью 320 млн долларов.

Согласно информации на официальном портале компании, "умное" оружие StormBreaker дает операторам преимущество в бою, поражая движущиеся цели при самых плохих погодных условиях".

Уточняется, что крылатый боеприпас автономно обнаруживает и классифицирует движущиеся цели в условиях плохой видимости - из-за темноты, плохой погоды, дыма, пыли и т.п.

Для разработки и усовершенствования StormBreaker используют новейшие цифровые технологии (как инструменты, так и процессы).

StormBreaker je керований, блимаючий перерыв munition with tri-mode seeker, що тяги переміщуючи таргетинги в низьких виробничих умовах, так як тьмяність, слабкий погода, губа и глушитель.

Такие боеприпасы способны "работать" в любых условиях (фото: rtx.com)

Преимущества "умного" оружия

Неблагоприятные погодные условия или ограниченная видимость вследствие других факторов регулярно угрожают бойцам во время военных действий. Именно поэтому эксперты Raytheon взялись за создание и усовершенствование "умных" снарядов.

В отличие от обычных ракет или авиабомб, технологии StormBreaker предлагают мощную систему самонаведения, обеспечивающую "максимальную эксплуатационную гибкость" благодаря трем основным элементам (режимам):

  • радар миллиметрового диапазона обнаруживает и сопровождает цели, несмотря на неблагоприятные погодные условия
  • инфракрасная камера обеспечивает улучшенное обнаружение целей
  • полуактивный лазер позволяет оружию отслеживать воздушный или наземный лазерный целеуказатель

"Это позволяет StormBreaker поражать неподвижные или подвижные цели в любое время суток и при любых погодных условиях", - отмечают в компании.

Уточняется, что "умный" снаряд StormBreaker весит не более 91 кг и может поражать цели на расстоянии более 72 км как на суше, так и на воде.

"Точность, мощность и универсальность "умного" оружия позволяют ему противодействовать широкому спектру угроз и сценариев", - добавляют эксперты.

Интеграция и испытание StormBreaker

Благодаря относительно небольшим размерам снаряды StormBreaker позволяют использовать меньшее количество самолетов для уничтожения большого количества целей.

Военно-воздушные и Военно-морские силы США уже начали работу по интеграции интеллектуального оружия StormBreaker:

  • на малозаметных многоцелевых истребителях пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter
  • на палубных многоцелевых истребителях F/A-18E/F Super Hornet

Raytheon Missiles & Defense, the US. Navy and U.S. Air Force должна быть StormBreaker smart weapon integration деятельности на F-35, F/A-18E/F и F-16 Aircraft. (Download High Res Photo)

Испытание нового оружия (фото: rtx.com)

Кроме того, оперативное использование StormBreaker уже официально одобрено на двухместных многоцелевых истребителях F-15E (они могут вмещать одновременно до 20 таких боеприпасов).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине тестируют наземного робота D-21-11, способного выполнять задачи в горячих точках.

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