Американцы тестируют "умные" ракеты StormBreaker. Чем они отличаются от обычных

"Умные" авиаснаряды StormBreaker от американской компании Raytheon позволяют уничтожать врага в условиях недостаточной видимости благодаря новейшим технологиям.

При подготовке материала были использованы следующие источники: RTX, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о StormBreaker и чем они отличаются от обычных ракет или авиабомб.

Что известно о StormBreaker

Еще весной 2023 года американская компания Raytheon, являющаяся крупнейшим производителем управляемых ракет в мире, подписала контракт на поставку Воздушным силам США 1500 управляемых высокоточных авиаснарядов GBU-53/B StormBreaker стоимостью 320 млн долларов.

Согласно информации на официальном портале компании, "умное" оружие StormBreaker дает операторам преимущество в бою, поражая движущиеся цели при самых плохих погодных условиях".

Уточняется, что крылатый боеприпас автономно обнаруживает и классифицирует движущиеся цели в условиях плохой видимости - из-за темноты, плохой погоды, дыма, пыли и т.п.

Для разработки и усовершенствования StormBreaker используют новейшие цифровые технологии (как инструменты, так и процессы).

Такие боеприпасы способны "работать" в любых условиях (фото: rtx.com)

Преимущества "умного" оружия

Неблагоприятные погодные условия или ограниченная видимость вследствие других факторов регулярно угрожают бойцам во время военных действий. Именно поэтому эксперты Raytheon взялись за создание и усовершенствование "умных" снарядов.

В отличие от обычных ракет или авиабомб, технологии StormBreaker предлагают мощную систему самонаведения, обеспечивающую "максимальную эксплуатационную гибкость" благодаря трем основным элементам (режимам):

радар миллиметрового диапазона обнаруживает и сопровождает цели, несмотря на неблагоприятные погодные условия

инфракрасная камера обеспечивает улучшенное обнаружение целей

полуактивный лазер позволяет оружию отслеживать воздушный или наземный лазерный целеуказатель

"Это позволяет StormBreaker поражать неподвижные или подвижные цели в любое время суток и при любых погодных условиях", - отмечают в компании.

Уточняется, что "умный" снаряд StormBreaker весит не более 91 кг и может поражать цели на расстоянии более 72 км как на суше, так и на воде.

"Точность, мощность и универсальность "умного" оружия позволяют ему противодействовать широкому спектру угроз и сценариев", - добавляют эксперты.

Интеграция и испытание StormBreaker

Благодаря относительно небольшим размерам снаряды StormBreaker позволяют использовать меньшее количество самолетов для уничтожения большого количества целей.

Военно-воздушные и Военно-морские силы США уже начали работу по интеграции интеллектуального оружия StormBreaker:

на малозаметных многоцелевых истребителях пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter

на палубных многоцелевых истребителях F/A-18E/F Super Hornet

Испытание нового оружия (фото: rtx.com)

Кроме того, оперативное использование StormBreaker уже официально одобрено на двухместных многоцелевых истребителях F-15E (они могут вмещать одновременно до 20 таких боеприпасов).