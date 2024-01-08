Американцы тестируют "умные" ракеты StormBreaker. Чем они отличаются от обычных
"Умные" авиаснаряды StormBreaker от американской компании Raytheon позволяют уничтожать врага в условиях недостаточной видимости благодаря новейшим технологиям.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о StormBreaker и чем они отличаются от обычных ракет или авиабомб.
При подготовке материала были использованы следующие источники: RTX, Wikipedia.
Что известно о StormBreaker
Еще весной 2023 года американская компания Raytheon, являющаяся крупнейшим производителем управляемых ракет в мире, подписала контракт на поставку Воздушным силам США 1500 управляемых высокоточных авиаснарядов GBU-53/B StormBreaker стоимостью 320 млн долларов.
Согласно информации на официальном портале компании, "умное" оружие StormBreaker дает операторам преимущество в бою, поражая движущиеся цели при самых плохих погодных условиях".
Уточняется, что крылатый боеприпас автономно обнаруживает и классифицирует движущиеся цели в условиях плохой видимости - из-за темноты, плохой погоды, дыма, пыли и т.п.
Для разработки и усовершенствования StormBreaker используют новейшие цифровые технологии (как инструменты, так и процессы).
Такие боеприпасы способны "работать" в любых условиях (фото: rtx.com)
Преимущества "умного" оружия
Неблагоприятные погодные условия или ограниченная видимость вследствие других факторов регулярно угрожают бойцам во время военных действий. Именно поэтому эксперты Raytheon взялись за создание и усовершенствование "умных" снарядов.
В отличие от обычных ракет или авиабомб, технологии StormBreaker предлагают мощную систему самонаведения, обеспечивающую "максимальную эксплуатационную гибкость" благодаря трем основным элементам (режимам):
- радар миллиметрового диапазона обнаруживает и сопровождает цели, несмотря на неблагоприятные погодные условия
- инфракрасная камера обеспечивает улучшенное обнаружение целей
- полуактивный лазер позволяет оружию отслеживать воздушный или наземный лазерный целеуказатель
"Это позволяет StormBreaker поражать неподвижные или подвижные цели в любое время суток и при любых погодных условиях", - отмечают в компании.
Уточняется, что "умный" снаряд StormBreaker весит не более 91 кг и может поражать цели на расстоянии более 72 км как на суше, так и на воде.
"Точность, мощность и универсальность "умного" оружия позволяют ему противодействовать широкому спектру угроз и сценариев", - добавляют эксперты.
Интеграция и испытание StormBreaker
Благодаря относительно небольшим размерам снаряды StormBreaker позволяют использовать меньшее количество самолетов для уничтожения большого количества целей.
Военно-воздушные и Военно-морские силы США уже начали работу по интеграции интеллектуального оружия StormBreaker:
- на малозаметных многоцелевых истребителях пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter
- на палубных многоцелевых истребителях F/A-18E/F Super Hornet
Испытание нового оружия (фото: rtx.com)
Кроме того, оперативное использование StormBreaker уже официально одобрено на двухместных многоцелевых истребителях F-15E (они могут вмещать одновременно до 20 таких боеприпасов).
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