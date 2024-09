Американский музыкант признался в любви к Украине и рассказал о дедушке отсюда: эмоциональное видео

Что сказал исполнитель

Популярный артист отметил, что не имеет никакой любви к стране-агрессору РФ, тогда как к Украине он испытывает глубокую приязнь, поскольку отсюда родом был его дед Миша Плотник.

"Мой дедушка, Миша Полотник, родился и вырос в Украине под русским царизмом. У меня нет никакой любви к России, но я чувствую сильную любовь к Украине. Мой дедушка жил там, в угнетенной стране. Они обрели свободу, а теперь россияне снова пытаются ее забрать. Нет, мы этого не допустим, мы этого не будем терпеть", - сказал мужчина.

Кроме того, в начале ролика он исполнил одну из песен группы - трек "We're Not Gonna Take It".

Напоследок Ди подчеркнул, что миру не следует забывать о российской агрессии, которая продолжается в Украине, и призвал помогать нашей стране преодолеть это зло. Он попросил своих поклонников демонстрировать солидарность с Украиной, в том числе с помощью платформы United24.

"Эти люди борются за свою свободу, они борются за свои жизни. Мы, весь мир вместе, должны поддержать их. Не забывайте, что война продолжается. Это не только борьба за Украину, это борьба за свободу для всех", - сказал американец.

Реакция сети

В комментариях украинцы поблагодарили артиста за горячую поддержку и оставили немало приятных слов. Вот некоторые из них:

"Огромная вам благодарность за такую поддержку!"

"Вот почему я люблю Ди - он отличный человек!"

"Ди , мой старый друг! Надеюсь, у тебя все хорошо"

"Украина борется за нас всех в Европе, и это то, что большинство до сих пор не могут понять"

"Всегда любил эту группу и этого фронтмена"

"Спасибо тебе, Ди, за поддержку!".

Артисту 69 лет (Фото: instagram.com/deesnider)

Что известно про Ди Снайдера

Ди обрел наибольшую популярность как вокалист вышеупомянутого музыкального коллектива. Он также является радиоведущим собственной частной радиостанции "Dee Radio".

Помимо музыкальной деятельности, Снайдер занимается актерством, сценарной работой, писательством, а также выступает как телеведущий.

Еще известно, что мужчина имел успех как диджей хэви-металла на радио и является автором книги с советами для подростков под названием "Курс выживания для подростков". В своей книге артист призывает молодежь отказываться от курения, алкоголя, наркотиков и не забывать о безопасном сексе.

Музыкант также приобщался к созданию 31 фильма, во многих из них он сыграл роль самого себя. Кроме того, он является автором сценария фильма "Strangeland" и музыки к трем кинофильмам.

Кадр с концерта исполнителя (Фото: instagram.com/deesnider)

Американца включили в список лучших металл-вокалистов всех времен по версии журнала "Hit Parader", где он занимает 83-ю позицию.

Что касается личной жизни, то с 1981 года знаменитость состоит в браке с Сюзетт Снайдер, которая является дизайнером костюмов. Вместе они воспитывают четырех детей.