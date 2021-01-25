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Американський актор заспівав українською та показав мотиваційний відео

США, Понеділок 25 січня 2021 16:47
Американський актор заспівав українською та показав мотиваційний відео
GREMO (фото: прес-служба артиста)
Автор: Styler

Алекс Громаковський, відомий під псевдонімом GREMO, дав свою відповідь періоду загального збентеження, коли світ лихоманило подіями, що руйнували хід світової історії.

За словами артиста, послання україномовного треку "Настав твій час" максимально просте: коли старі правила життя зруйновані, а нові не створені - легко впасти у відчай і втратити опору під ногами. Натомість краще зібратися, згадати про свою мету, відповідальність за себе й оточуючих і продовжити діяти.

"У відповідь на нескінченний перелік подій 2020 емоції накопичувалися аж гілля гнулось: крах українського авіалайнера над Іраном, всесвітня пандемія, протести #blacklivesmatter, громадянські заворушення в Білорусі, пожежі в Австралії... Зрештою відчай вирвався у рядки "Настав твій час, ти на пусте його не витрачай". Аби що б не трапилося, продовжуй діяти. Адже час - ресурс невідновний, а зволікання має свій результат: пекло або рай", - коментує GREMO.

Додамо, що кліп на цю пісню зняв режисер Генрі Ліпатов, відомий за співпрацею з Дженніфер Лопес.

Новий кліп GREMO

Відзначимо, що у вузькому колі GREMO вважають космополітом, навколо якого налагоджуються зв'язки між різними суспільними і національними групами: сам Громаковський народився в Білорусі, реалізувався в Києві, а проживає в Чикаго.

Зауважимо, що раніше Алекс присвятив україномовну пісню усім матерям.

GREMO присвятив пісню українським матерям

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