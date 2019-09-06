Американська співачка загинула в ДТП: незадовго до загибелі вона зняла дивне відео

Популярна співачка загинула в ДТП (фото: unsplash.com)

Дівчина зняла на відео розповідь про те, як вона потрапила в ДТП у тому ж місці у дитинстві

У страшній автокатастрофі у США загинула американська співачка, висхідна зірка кантрі-музики Кайлі Рей Харріс. Про це повідомили представники артистки, компанія Torrez Music Group.

Кайлі Рей Харріс (фото: instagram.com/kylierh)

Як повідомляється, аварія сталася в Нью-Мексико, куди Кайлі Рей Харріс вирушила, що взяти участь у музичному фестивалі. На трасі зіткнулися три автомобілі. Дві людини загинули, а водій третьої машини госпіталізований з травмами.

По дорозі в Нью-Мексико співачка записала дуже емоційне відео, в якому розповіла, що вона прямує на фестиваль в те місце, де жили її родичі.

"Буквально всі, хто тут жив, померли, крім мого дядька. І мій тато. Я зараз розплачуся", - сказала Кайлі Рей Харріс.

У США загинула співачка Кайлі Рей Харріс (Відео: YouTube/Entertainment Tonight)

Також вона розповіла історію зі свого дитинства про те, що потрапила в ДТП разом зі своїм батьком як раз в цій місцевості.

"Їзда по цих дорогах, я їду вже 12 годин. Ви подумаєте, що це втомлює і нудно. Але, проїжджаючи останні дві години через гори, я згадую, як сиділа на задньому сидінні, коли була маленькою, а батько вів машину", - зі сльозами на очах повідомила співачка і додала, що в той день вони потрапили в ДТП – автомобіль влетів у корову, яка виникла посеред дороги. Удар був настільки сильним, що вона разом із сестрою сильно злякалися.

Кайлі Рей Харріс (фото: instagram.com/kylierh)

Через кілька годин після цих відео Кайлі Рей Харріс загинула в автомобільній аварії. Їй було всього 30 років і у неї залишилася шестирічна донька. Вона встигла випустити два альбоми –дебютний у 2013 році під назвою Talking It Back і в 2019 році вийшов її другий альбом – Kalye Rae Harris.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Франції помер легендарний комедійний актор.

А також розповідали про те, що в автокатастрофі загинув знаменитий композитор разом з дружиною і маленькою дитиною.