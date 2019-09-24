Alyona Alyona "взірвала мозок" європейцям: українка знову на слуху

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) отримала нагороду в номінації "Кращий новий артист" в рамках премії Anchor Award, фінал якої пройшов у Німеччині.

Організатори відзначили українку за те, що всього за рік вона стала популярна далеко за межами своєї країни, встигла виступити на десятках європейських фестивалях і потрапити в список 15 молодих артистів, які заслуговують уваги, за версією видання The New York Times.

Alyona Alyona виборола нагороду на Anchor Award (фото: facebook.com/alyonaalyonaoff)

За регламентом премії рада музичних фахівців обирає шість номінантів з різних країн світу, а переможця визначає журі з шести представників індустрії. В цьому році до їхнього складу увійшли англійська виконавиця Кейт Неш, Меррілл Бет Ніскер, більш відома як Peaches, знані музичні продюсери Боб Рок і Тоні Вісконті, відомі по роботі з Cher, Bon Jovi, Девідом Боуї і Морріссі, а також австралійська радіоведуча Зан Роу і фронтмен легендарної німецької панк-рок групи Beatsteaks Арнім Тойтобург-Вайс.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Присудивши перемогу українській реперші, журі Anchor Award відзначило, що Alyona Alyona володіє неймовірним динамічним драйвом, почуттям ритму і вмінням передати соціальний посил слухачам, незважаючи на мовний бар'єр.

"Я не зрозумів жодного слова з того, що вона співала, але це вийшло так потужно. Мій мозок буквально вибухнув. І найголовніше, я б купив її запис в одну мить", - поділився емоціями Боб Рок.

Alyona Alyona з нагородою Anchor Award (фото: facebook.com/alyonaalyonaoff)

Після перемоги на премії Alyona Alyona подякувала всім, хто був поруч, тим, хто вірив, а також татові, мамі і своій команді.

"Ми це зробили!" - сказала вона.

Топ-5 кращих кліпів Alyona Alyona

Булінг

Alyona Alyona - Булінг

Рибки

Alyona Alyona - Рибки

Голови

Alyona Alyona - Голови

Пушка

Alyona Alyona - Пушка

Падло

Alyona Alyona і Alina Pash - Падло