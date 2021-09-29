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Alyona Alyona вперше показала свого коханого: фото і відео

Автор: Світлана Мащенко

Реперша Alyona Alyona недавно перебралася до свого бойфренда, ім'я та особистість якого приховувала. Разом з молодим чоловіком вона прийшла на церемонію нагородження блогерів National Bloggers Awards, показавши українцям, як він виглядає.

Про це йдеться у сюжеті ЖВЛ.

Олена Савраненко (справжнє ім'я співачки) зізналася, що їй трохи складно жити у обранця, на його території. Не вистачає місця для речей, та й затісно. Раніше у неї був досвід спільного проживання з партнерами, але тоді це відбувалося на її території.

"Ця територія не така велика. Навіть, як у мене до цього була кімната. І ці речі треба десь пхати! А у мене їх багато і це так складно для мене! Можливо, треба спуститися трохи нижче, щоб піднятися трохи вище", - розповіла співачка.

Скрін відео: Alyona Alyona з бойфрендом Денисом

Що відомо про бойфренда Альони

Молодого чоловіка звуть Денис. Він з Дніпра, працює в компанії одного з інтернет-провайдерів. Хлопець - тік-токер і репер-початківець з ніком Йоксден. Він записує смішні і водночас соціальні ролики.

Сама ж Альона Савраненко народилася в Кіровоградській області. Вона педагог за освітою, працювала з дітьми дошкільного віку протягом декількох років: була вихователькою в дитячому садку "Теремок" в Баришівці (Київська область), а також завідуючою дитсадка в селі Дернівка під Києвом.

Реп-тексти Альона стала писати з дитинства, але для широкої публіки представила їх тільки в 27 років. У жовтні 2018-го вийшов перший відеокліп "Рибки", а 12-го листопада друга відеоробота на пісню "Голови", яка протягом місяця набрала 1 млн переглядів

8 квітня 2019 року Alyona Alyona випустила дебютний альбом під назвою "Пушка". У 2020 році брала участь у шоу "Танці з зірками".

Раніше ми писали, що Alyona Alyona розповіла про знайомство з батьками коханого.

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Alyona Alyona