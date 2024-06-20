Alyona Alyona стала ведущей реалити-шоу о перевоплощении: что известно

Что известно о шоу "Людина зі шрамом. Перевтілення"

Зрители увидят 10 историй перевоплощения, как шрамы превращаются в уникальные татуировки и возвращают героям веру и уверенность в себе.

Среди участников люди, получившие рубцы и шрамы во время разных жизненных обстоятельств - обороняя страну, во время трагической автомобильной аварии, изнасилования, безответной любви, несчастного случая на производстве и других.

В каждом эпизоде раскрывается история героя и процесс его перевоплощения с помощью татуировки от лучших мастеров Украины.

Что говорит Alyona Alyona о шоу

По словам рэп-исполнительницы, для нее было большой честью принять участие в проекте и прикоснуться к каждой истории, узнать о разных судьбах, а также "осознать еще больше, насколько ценна человеческая жизнь и насколько разными могут быть комплексы у людей, даже если, на первый взгляд, их нет".

"Также, очень ценно было прикоснуться к искусству, потому что татуировка - это искусство, и тату мастера - это художники. Работа со шрамами намного тяжелее, чем работа с кожей без, и я в восторге от того, что эти художники сделали. На съемочном. площадке были и улыбки, и слезы. Всегда все было искренне, и я получила невероятное удовольствие, общаясь с каждым героем проекта", - комментирует артистка.

Alyona Alyona ведет шоу "Людина зі шрамом. Перевтілення"

О чем первая серия проекта

Первая серия реалити рассказывает о военнослужащем Виталие Борчуке, который во время активных боевых действий на запорожском направлении получил серьезные ранения, из-за чего получил значительные шрамы.

К счастью, благодаря настойчивости и стараниям, он сумел преодолеть трудности и возвратиться к полноценной жизни.

Виталий получил протез и сейчас проходит реабилитацию в Superhumans Center, где активно занимается спортом и возобновляется.

Где смотреть "Людина зі шрамом. Перевтілення"

Новые эпизоды реалити "Людина зі шрамом. Перевтілення" будут выходить еженедельно на медиасервисе MEGOGO в разделе "Шоу".

Также трансляция будет проходить на YouTube-канале.

Просмотреть шоу можно совершенно бесплатно.