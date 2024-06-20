Alyona Alyona стала ведущей реалити-шоу о перевоплощении: что известно

Рэп-исполнительница и участница Евровидения 2024 Alyona Alyona стала ведущей социально важного реалити-шоу "Человек со шрамом. Перевоплощение", участниками которого являются украинцы, получившие шрамы как в гражданской жизни, так и во время обороны Украины во время полномасштабного вторжения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы MEGOGO, где и будет показываться шоу.
Зрители увидят 10 историй перевоплощения, как шрамы превращаются в уникальные татуировки и возвращают героям веру и уверенность в себе.
Среди участников люди, получившие рубцы и шрамы во время разных жизненных обстоятельств - обороняя страну, во время трагической автомобильной аварии, изнасилования, безответной любви, несчастного случая на производстве и других.
В каждом эпизоде раскрывается история героя и процесс его перевоплощения с помощью татуировки от лучших мастеров Украины.
По словам рэп-исполнительницы, для нее было большой честью принять участие в проекте и прикоснуться к каждой истории, узнать о разных судьбах, а также "осознать еще больше, насколько ценна человеческая жизнь и насколько разными могут быть комплексы у людей, даже если, на первый взгляд, их нет".
"Также, очень ценно было прикоснуться к искусству, потому что татуировка - это искусство, и тату мастера - это художники. Работа со шрамами намного тяжелее, чем работа с кожей без, и я в восторге от того, что эти художники сделали. На съемочном. площадке были и улыбки, и слезы. Всегда все было искренне, и я получила невероятное удовольствие, общаясь с каждым героем проекта", - комментирует артистка.
Первая серия реалити рассказывает о военнослужащем Виталие Борчуке, который во время активных боевых действий на запорожском направлении получил серьезные ранения, из-за чего получил значительные шрамы.
К счастью, благодаря настойчивости и стараниям, он сумел преодолеть трудности и возвратиться к полноценной жизни.
Виталий получил протез и сейчас проходит реабилитацию в Superhumans Center, где активно занимается спортом и возобновляется.
Новые эпизоды реалити "Людина зі шрамом. Перевтілення" будут выходить еженедельно на медиасервисе MEGOGO в разделе "Шоу".
Также трансляция будет проходить на YouTube-канале.
Просмотреть шоу можно совершенно бесплатно.
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