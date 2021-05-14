Alyona Alyona зізналася, навіщо робить фото в стилі "ню": важлива місія

За словами виконавиці, вона відвертими фотографіями підіймає дуже важливі теми, які близькі всім українським жінкам.

"Тему, яка стосується жінок, або будь-якого явища в суспільстві, яке мене турбує, про яке мені хочеться поговорити. Я вважаю, що це вдалий метод пародій, причому я їх роблю зі своїм тілом, а не змінюючи своїх форм у фотошопі. Мені навіть вдається достукатися до людей, що для мене супер велика перемога", — розповіла зірка.

Alyona Alyona знялася, прикрившись українським прапором (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, що оголений знімок Олени з прапором — це вже третє фото -"ню" реперки. До цього вона повторила фотографію співачки Майлі Сайрус, а потім Наді Дорофєєвої.

Українська реперка Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, що на десятій церемонії нагородження національної музичної премії YUNA 2021 Alyona Alyona визнали "кращою виконавицею року".