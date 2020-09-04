Ці алкогольні напої можуть вас вбити: небезпечні навіть у малих дозах

Алкогольні напої безумовно шкідливі для організму, особливо якщо ними зловживати. Але деякі з них вважаються особливо небезпечними через свою міцність та інші особливості.

Фахівці назвали напої, малі дози яких можуть бути згубними для організму. Про це пише Uncoverasia.com.

Абсент

У абсенту досить погана репутація. Колись вважалося, що зеленуватий спирт, вироблений з анісу, полину і багатьох інших рослин, викликає цілий ряд побічних ефектів, включаючи судоми, галюцинації, розумове погіршення і психоз.

Сьогодні існують різні сорти абсенту. Деякі розрізняються за кольором і процентним вмістом алкоголю. Міцність деяких сортів може досягати 83-90%

Бакарді

Цей популярний ром з високим ступенем міцності продовжує вселяти страх у серця багатьох, хто пережив наслідки його вживання.

Пляшка цього напою поставляється із спеціальним вогнегасником, який запобігає його вибуху, якщо він коли-небудь вступить в контакт з вогнем.

Бакарді в основному використовується для коктейлів, але іноді його п'ють шотами, а це дуже небезпечно.

Горілка "Spirytus Rektyfikowany"

Цей польський напій для України рідкість. Spirytus Rektyfikowany вважається самим міцним алкогольним напоєм у світі.

Міцність горілки 95%, тому в чистому вигляді її пити дуже небезпечно.

Раніше лікарі назвали алкогольний напій, який уповільнює старіння.

Також ми писали, що вчені з'ясували, як боротися з моторошним похміллям.